Harburger Gedenktage: Rundgang zu Stolpersteinen am 15. November

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Harburg. Die Initiative Gedenken in Harburg lädt am Sonntag, 15. November, zu einem Rundgang zu Stolpersteinen ein. Treffpunkt ist um 11 Uhr der Harburger Rathausplatz.

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Der Rundgang führt zu sechs Stationen mit insgesamt 14 Stolpersteinen und dauert etwa eine Stunde. Musik begleitet die Teilnehmer auf dem Weg durch die Stadt. Mitglieder der Initiative putzen die Messingplatten im Gehweg, damit sie wieder glänzen.

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Die kleinen Steine des Künstlers Gunter Demnig erinnern an Menschen, die während der Zeit des Nationalsozialismus verfolgt, entrechtet, deportiert und ermordet wurden. An den Stationen sprechen Mitglieder der Initiative über die Opfer, ihre Namen, Familien, Berufe und Lebenswege.

Namen hinter den Steinen

Zu den Menschen, an die während des Rundgangs erinnert wird, gehört der Pianist und Klavierlehrer Richard Wittkowsky, der mit seinen Kindern Gerda und Heinz in der Marienstraße wohnte. Auch das Ehepaar Alfred und Feodore Schloss wird erwähnt, das zuletzt mit seinen Kindern Werner und Edith im heutigen Kroosweg lebte.

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Die Veranstaltung ist Teil der Harburger Gedenktage 2026. Interessierte sind eingeladen, sich dem Rundgang anzuschließen, zuzuhören und innezuhalten. (cb)