Harburger Gedenktage starten mit Auftaktveranstaltung im Stellwerk

Werbung Werbung Werbung

Harburg. Mit einer Auftaktveranstaltung im Stellwerk am Harburger Bahnhof beginnen am heutigen Montagabend die Harburger Gedenktage. Unter dem Titel „Gegen das Vergessen, Gedenken als Mahnung für heute” startet die Veranstaltung um 19 Uhr. Der Eintritt ist kostenlos, Spenden sind willkommen.

Werbung Werbung Werbung

Schüler des Friedrich-Ebert-Gymnasiums gestalten den musikalischen Teil des Abends mit Klezmer-Musik. Das Motto der diesjährigen Gedenktage lautet „Erinnern für die Zukunft”.

Werbung

Bis Ende November sind mehr als 25 Veranstaltungen zu unterschiedlichen Themen geplant. Harburger Schulen, Kultureinrichtungen sowie politische und gesellschaftliche Organisationen und Vereine steuern eigene Beiträge bei. Das ganze Programm gibt es hier: Harburger Gedenktage – Erinnern für die Zukunft

Welche Themen stehen im Mittelpunkt?

Die Gedenktage erinnern an die Opfer und Verfolgten des Nationalsozialismus, mit besonderem Blick auf Akteure und Ereignisse im Bezirk Harburg. Zugleich richten die Veranstaltungen den Blick auf Gegenwart und Zukunft. Themen wie Ausgrenzung, Verfolgung, Flucht, Vertreibung, Krieg, Selbstbehauptung und Widerstand spielen dabei eine Rolle.

Am Dienstag, 10. November, findet das Gedenken an die Pogromnacht statt. Die Gedenkveranstaltung beginnt um 17 Uhr auf dem Jüdischen Friedhof auf dem Schwarzenberg.

+++ Melde dich jetzt für den harburg-aktuell.de WhatsApp-Newsticker an und erhalte die wichtigsten Nachrichten direkt auf dein Handy! – Hier klicken und abonnieren +++

Schweigemarsch führt zum Synagogenmahnmal

Im Anschluss an die Gedenkveranstaltung zieht ein Schweigemarsch zum Synagogenmahnmal an der Eißendorfer Straße, Ecke Knoopstraße. (cb)