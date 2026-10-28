Harburger Metropolis Kino räumt bundesweiten Preis ab

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Harburg. Das Metropolis Kino im ehemaligen Karstadt Komplex in Harburg hat beim Kinopreis des Kinematheksverbundes den 1. Platz in der Kategorie „Kino, das verbindet” belegt.

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Nach Angaben der Jury stärkt das Kino in Harburg vor allem die Medienkompetenz von Kindern und Jugendlichen. Ein niedrigschwelliger Zugang zum Kino ermögliche zudem die kulturelle Teilhabe dieser Zielgruppen.

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Die Jury bezeichnet das Metropolis Kino in Hamburg insgesamt als Vorbild für kommunale Kinos. Programmstruktur und Inhalte seien beispielhaft für eine kulturelle Kinoarbeit in städtischer Verantwortung. Das zeige sich nicht nur im Filmangebot, sondern auch in der integrierten Vermittlung, die den Austausch zwischen den Zuschauerinnen und Zuschauern anrege.

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Der Kinopreis — dotiert mit 2.000 Euro — wurde vergangenen Samstag zum 27. Mal im Rahmen des Filmerbe-Festivals „Film Restored” in der Deutschen Kinemathek in Berlin verliehen. Insgesamt zeichnete der Kinematheksverbund 22 Kinos und Kinoinitiativen bundesweit aus.

Preisgelder über 30.000 Euro

Der Preis würdigt Kinos und filmkulturelle Initiativen in Deutschland für ihr Programm und ihr Engagement für die Filmkunst. Vergeben wurde er in den vier Kategorien „Kino, das zurückblickt”, „Kino, das bildet”, „Kino, das verbindet” und „Kino, das wagt”. Die Preisgelder beliefen sich insgesamt auf 30.000 Euro.

Das aktuelle Prorgamm zum Metropolis Kino in Harburg gibt es hier. (tj)