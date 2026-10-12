Harburger Rathauskonzerte starten in Jubiläumssaison

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Harburg. Die Harburger Rathauskonzerte „Stars von morgen” gehen in ihre 30. Saison. Professoren der Hochschule für Musik und Theater Hamburg präsentieren ihre besten Studenten in sieben Konzerten dem Publikum aus dem Hamburger Süden. Den Auftakt macht am Mittwoch, 14. Oktober, um 19 Uhr die Klavierklasse von Professor Hubert Rutkowski.

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Die jungen Pianisten spielen im Großen Sitzungssaal des Harburger Rathauses Werke der großen Komponisten der letzten drei Jahrhunderte. Das Eröffnungskonzert markiert den Start einer Saison, die bis Mai 2027 dauern wird.

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Die Konzertreihe bietet ein vielseitiges Programm: Neben Klavier und Violine gibt es auch Gesang zu hören. Ein Abend widmet sich den Schauspielklassen, ein weiterer der Kammermusik für Streichinstrumente. Besonders ist das zusätzliche Konzert in Kooperation mit dem Feminale Musik Festival am 9. Dezember, bei dem sich alles um Komponistinnen dreht.

Sieben Konzerte bis Mai 2027

Nach dem Klavierabend am 14. Oktober folgt am Mittwoch, 18. November, die Violinklasse von Professorin Tanja Becker Bender. Das Sonderkonzert mit der Feminale findet am Mittwoch, 9. Dezember, statt. Im neuen Jahr geht es am Mittwoch, 20. Januar 2027, mit Alter Musik weiter. Professor Menno van Delft präsentiert seine Kammermusikklasse.

Am Mittwoch, 17. Februar 2027, zeigen die Schauspielklassen von Professorin Natascha Clasing und Professor Michael Jackenkroll ihr Können. Die Gesangsklasse von Professor Geert Smits tritt am Mittwoch, 21. April 2027, auf. Den Abschluss bildet am Mittwoch, 19. Mai 2027, die Kammermusikklasse von Professor Abel Tomàs Realp.

Einzelkarten und Abonnements erhältlich

Einzelkarten kosten 14 Euro, ermäßigt 8 Euro. Ein Abonnement für sechs Konzerte ist für 70 Euro erhältlich, ermäßigt für 35 Euro. Das Abonnement Plus mit allen sieben Konzerten kostet 82 Euro, ermäßigt 41 Euro. Die Karten gibt es unter www.akademie-hamburg.de/veranstaltungen.

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Die akademie hamburg veranstaltet die Reihe mit Unterstützung des Bezirksamts Harburg und in Zusammenarbeit mit der Hochschule für Musik und Theater Hamburg. (tj)