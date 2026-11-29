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Harburg. Die SPD-Bezirksfraktion Harburg hat bei einer dreitägigen Klausurtagung Schwerpunkte für die wirtschaftliche Entwicklung des Bezirks in den kommenden Jahren erarbeitet. Unter dem Motto „Wirtschaft. Zukunft. Harburg.” kamen Fraktionsmitglieder gemeinsam mit den Harburger SPD-Bürgerschaftsabgeordneten zusammen. Im Mittelpunkt stand die Frage, wie bestehende Industrie- und Handwerksbetriebe gestärkt und zugleich neue Arbeitsplätze rund um die Tech City Hamburg-Harburg sowie die Technische Universität Hamburg-Harburg (TUHH) im Bezirk gehalten werden können.

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Als zentrale Themen nannten die Teilnehmenden die Sicherung von Gewerbe- und Industrieflächen, eine verlässliche Energieinfrastruktur, die Fachkräftesicherung sowie eine engere Zusammenarbeit zwischen der TUHH, den Betrieben im Bezirk und der Metropolregion.

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Für Einblicke in Ausgangslage und Perspektiven sorgten mehrere Expertinnen und Experten: Dr. Christoph Schwieger, Staatsrat in der Wirtschaftsbehörde Hamburg, Katharina Thomsen, stellvertretende Geschäftsführerin der Handelskammer Hamburg, Andreas Kuttenkeuler von der Handwerkskammer Hamburg, Dr. Olaf Krüger, Vorstand der Süderelbe AG, sowie der Harburger Bezirksamtsleiter Christian Carstensen hielten Vorträge und standen für Fachgespräche zur Verfügung.

Welche Pläne liegen für 2027 und 2028 vor?

In Arbeitsgruppen bereiteten die Teilnehmenden konkrete Anträge und Vorhaben für die Jahre 2027 und 2028 vor. Darüber hinaus richteten sie den Blick auf die längerfristige wirtschaftliche Entwicklung Harburgs im kommenden Jahrzehnt.

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Dabei sollen die Tech City sichtbarer im Bezirk verankert und Bildungsangebote entlang der gesamten Bildungskette ausgebaut werden. Weitere Punkte sind eine aktive Steuerung und Vermittlung von Gewerbeflächen, die Sicherung von Ausbildungsplätzen sowie bezahlbarem Wohnraum für Auszubildende und Fachkräfte. Auch Verbesserungen bei der Aufenthaltsqualität und der Klimaanpassung in den Quartieren gehören zu den Vorhaben.

Was sagen die Co-Vorsitzenden der Fraktion?

Der Co-Fraktionsvorsitzende Frank Richter begründet den Austausch mit der Wirtschaft so: „Gutes Leben, gutes Wohnen und gute Arbeit braucht gute Wirtschaft vor Ort.” Politik und Wirtschaft müssten dafür Hand in Hand gehen, sagt Richter. „Es gilt, lokale Stärken zu fördern, Standortfragen zu klären und zukunftsfähige Chancen zu entdecken. Harburg ist ein Bezirk voller Stärken und Chancen.”

Co-Vorsitzende Natalia Sahling betont, dass die Entwicklung rund um die Tech City nur gelinge, wenn alle Menschen im Bezirk davon profitieren, „vom Handwerksbetrieb über die Industrie bis in die Schulen und Nachbarschaften”. Sie verweist auf die Geschichte des Bezirks: Hafennahes Gewerbe, Handwerk und Fabrikarbeit hätten die Arbeiterstadt Harburg geprägt, Dienstleistung, Logistik, Technologie und Wissenschaft hätten diese Sektoren seither ergänzt. „Die Innovationskraft Harburgs ist weit über Hamburg hinaus bekannt. Manchmal mehr, als im Bezirk selbst. Harburg ist ein Hidden Champion”, sagt Sahling. (tj)