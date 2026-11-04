Harburger Stimme im Europarat: Sören Schumacher (SPD) will Jugend stärken

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Harburg/Straßburg. Der Harburger SPD-Bürgerschaftsabgeordnete Sören Schumacher (SPD) hat auf der 51. Plenarsitzung des Kongresses der Gemeinden und Regionen des Europarates in Straßburg eine Bilanz seiner parlamentarischen Arbeit auf europäischer Ebene gezogen. Schumacher vertritt die Freie und Hansestadt Hamburg in dem Gremium und setzt sich dort für die Stärkung lokaler Demokratien und Grundrechte ein.

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Ein Schwerpunkt seiner Arbeit lag auf der Demokratieentwicklung in einzelnen Ländern, darunter Albanien und Montenegro. Dabei ging es auch um den Schutz von Minderheiten und LGBTIQ+ Rechten auf kommunaler Ebene.

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Schumacher unterstützte zudem eine Entscheidung des Kongresses, künftig als unabhängiger Beistand und Drittpartei vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte aufzutreten. Damit soll die freie Mandatsausübung gewählter Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker vor polizeilicher oder staatlicher Willkür rechtlich abgesichert werden.

Der Harburger Abgeordnete legte in Straßburg besonderen Wert auf die Einbindung junger Menschen in die Kommunalpolitik.

Lob für die Jugenddelegierten

Sören Schumacher als Berichterstatter zur lokalen Demokratie in Albanien im Kongress des Europarates. Foto: ein

Unter dem Vorsitz einer Jugenddelegierten hielt Schumacher eine Plenarrede. Darin würdigte er den Einsatz der diesjährigen Jugenddelegierten der Initiative zur Verjüngung der Politik. Er verwies dabei auf Kommunalprojekte wie KI-gestützte Transparenz-Werkzeuge in der Verwaltung, neue Beteiligungsformate und den Wiederaufbau unabhängiger Jugendstrukturen.

„Jugendpartizipation ist im Kongress keine graue Theorie, sondern gelebte Realität. Wir stehen in der Pflicht, die großartigen Ideen der Jugend in unseren Städten und Kommunen konkret umzusetzen und sichere, wertschätzende Räume für den Dialog zu schaffen”, sagt Schumacher.

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Ergebnisse fließen in Harburger Arbeit ein

Die Tagung in Straßburg brachte nach Angaben Schumachers neue Instrumente zur Stärkung rechtsstaatlicher Handlungsfähigkeit und zur Bürgerbeteiligung in den 46 Mitgliedstaaten des Europarates hervor. Der Harburger Politiker will die Beratungsergebnisse direkt in seine politische Arbeit vor Ort in Harburg und in der Hamburgischen Bürgerschaft einbringen. (tj)