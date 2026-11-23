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Harburg. Vom 24. bis zum 29. November bietet der Harburger Weihnachtsmarkt ein tägliches Bühnenprogramm für Kinder und Familien. Nach der Eröffnung am Donnerstag läuft damit die erste vollständige Woche des Marktes.

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An den Kunst- und Designhütten verkauft Astrid Thal von der Hamburger Pralinen- und Schokoladenmanufaktur Chocanya noch bis zum 26. November ihre Schokoladenkreationen. Darunter befindet sich die „Harburg-Praline“, die sich an den Binnenhafen und die Geschichte der Stadt anlehnt.

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Direkt auf dem Markt setzen die Künstler Ralf Schwinge und Sladan Kristicevic ihr gemeinsames Kunstprojekt fort. Besucher können verfolgen, wie das Bild Stück für Stück entsteht. Nach der Fertigstellung übergeben die beiden das Werk dem Harburg Huus.

Wer tritt diese Woche auf der Bühne auf?

Am Eröffnungstag ab 17 Uhr unterhielt Zauberer und Ballonkünstler Salvatore Sabbatino die Kinder. Am Dienstag und Mittwoch verziert die Bühne ab 11 Uhr Lebkuchenherzen für angemeldete Kitas und Grundschulen, am Nachmittag erzählt Märchenonkel Hans jeweils um 16.30 und 17 Uhr Märchen aus aller Welt. Am Mittwoch treten zusätzlich Märchentanten auf.

Am Donnerstag bastelt die Bühne von 15 bis 17 Uhr Einkaufsbeutel mit Kindern, anschließend folgt von 17 bis 18 Uhr ein Märchentheater. Am Freitag gestalten Kinder ab 15 Uhr Weihnachtsbaumhänger in der Holzwerkstatt, von 17 bis 18 Uhr bastelt Grafikerin Ina Rafeiner mit ihnen Mäuse und Füchse aus Eierpappen.

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Was ist am letzten Novemberwochenende geplant?

Am Samstag, 28. November, tritt Sabbatino ab 13.30 Uhr erneut mit Zauberei und Ballonmodellage auf. Um 16.30 Uhr spielt der Heimfelder Posaunenchor ein Weihnachtskonzert. Ab diesem Tag spielen die Harburger Turmbläser jeweils um 18 Uhr aus den Fenstern des Rathauses. Am Sonntag, 29. November, zeigt um 15 Uhr das Kasper-Theater die Weihnachtsabenteuer von Kasperl Hoppe.

Neben dem Bühnenprogramm öffnen weitere Stände in den Kunst- und Designhütten: Ingrid Waldheim bietet hausgemachte Marmeladen, Säfte, Honig und Strickwaren an. Ab Freitag präsentiert der Sibelle-Shop Schmuck und Kleider.

Für Speisen und Getränke stehen unter anderem Grünkohl, Champignons, Mais, Pasta aus dem Käselaib, Burgunderschinken im Brötchen, Backfisch und Lachs bereit. Wer es süß mag, findet Schmalzkuchen, Crêpes und gebrannte Mandeln. Das vollständige Programm mit allen Öffnungszeiten ist unter www.harburger-weihnachtsmarkt.de einsehbar. Zum ersten Mal hat der Markt außerdem am Heiligen Abend von 11 bis 14 Uhr geöffnet. (cb)