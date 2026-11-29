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Harburg. Wer in der Adventszeit über den Harburger Weihnachtsmarkt vor dem historischen Rathaus schlendert, kann dort auch am Stand des Archäologischen Museums Hamburg und Stadtmuseums Harburg vorbeischauen: Das Museum bietet dort ein kostenfreies Mitmachangebot an. Gleich gegenüber lädt zudem der Museumsshop zum weihnachtlichen Geschenkeeinkauf ein.

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Wer noch Geschenke für die Feiertage sucht, findet im Shop in diesem Jahr ein Sortiment rund um die neue Ausstellung „Zeitreise Hamburg” und die Geschichte der Hansestadt. Neben Büchern, Schmuck und Andenken gibt es dort auch Stücke, die direkt mit den Sammlungen und Ausstellungen des Hauses verbunden sind und sonst nirgendwo im Einzelhandel erhältlich sind.

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Zu den besonderen Angeboten zählt ein digital kolorierter, fotorealistischer Druck der Harburg-Ansicht von Caspar Merian aus dem Jahr 1654. Dazu kommt die „Edition 1000 Jahre Neue Burg Hamburg”: Füllfederhalter, Kugelschreiber und Bleistifte aus historischer Mooreiche, die 1000 Jahre lang unter dem Straßenpflaster lag und bei Grabungen am Hopfenmarkt gefunden wurde. Jedes Schreibgerät ist handgefertigt.

Wo sich das Weihnachtsshopping mit einer Pause verbinden lässt

Bis zum 23. Dezember hat der Museumsshop auch sonntags geöffnet, ein Besuch der Ausstellung ist dafür nicht nötig. Zwischen den Einkäufen können sich Gäste im Foyer am Museumsplatz in der Helms Lounge aufwärmen, etwa bei einem Mittagsmenü oder Kaffee und Kuchen. Wer es nicht ins Haus schafft, findet viele Geschenkideen auch online unter amh.de.

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Neben dem Shoppingangebot gibt es im Dezember zwei Veranstaltungen zur Ausstellung „Zeitreise Hamburg”. Für Kinder ab acht Jahren bietet das Museum am Sonntag, 20. Dezember, von 14 bis 16 Uhr eine Kreativ-Werkstatt am Harburger Rathausplatz 5 an. Dabei lernen die Kinder Hintergründe zur Hamburg-Flagge kennen, die vor dem Hamburger Rathaus weht, und gestalten anschließend eine eigene Flagge mit Wappen. Die Teilnahme kostet drei Euro, eine Anmeldung ist unter der Rufnummer 040/42871–2497 nötig.

Von Koggen, Piraten und einer Stadt im Wandel

Familien mit Kindern ab acht Jahren können außerdem am Sonntag, 6. Dezember, von 10 bis 11 Uhr an der „Zeitreise-Sonntags-Tour” am Museumsplatz 2 in Hamburg teilnehmen. Dabei geht es um Kaufleute, Koggen, Piraten, Brücken und Ingenieure, die Hamburgs Entwicklung von der Burg zur Hansestadt prägten. Die Tour kostet drei Euro zuzüglich Eintritt, Anmeldungen nimmt das Museum ebenfalls unter 040/42871–2497 entgegen.

Nach den Feiertagen öffnet das Archäologische Museum Hamburg am Samstag, 26. Dezember, wieder seine Pforten und bietet damit in den Weihnachtsferien eine Anlaufstelle für Familien. Die Ausstellung und der Museumsshop am Museumsplatz 2 in Hamburg haben dienstags bis sonntags von 10 bis 17 Uhr geöffnet, am 24. und 25. Dezember bleibt das Haus geschlossen. (tj)