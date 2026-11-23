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Harburg. In dieser Woche gibt es einen besonderen Grund, dem Harburger Wochenmarkt auf dem Sand einen Besuch abzustatten: Am Mittwoch, 25. November, kommt Jakob Wenning mit frisch gepresstem Olivenöl der Sorte Olivastra Seggianese vom Monte Amiata auf dem Harburger Wochenmarkt am Sand.

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Wenning bietet das Öl aus der neuen Ernte 2026 nur zweimal im Jahr auf dem Markt an, einmal im Winter und einmal im Sommer. Laut Veranstalter handelt es sich um Hamburgs ältesten Wochenmarkt.

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Frisches Öl direkt aus der Presse unterscheidet sich von gefiltertem: Es ist würziger und naturtrüb.

Was die diesjährige Ernte besonders macht

„Dieses Jahr haben wir durch den warmen und langen Sommer eine qualitativ sehr gute Olivenernte gehabt”, sagt Wenning. Der warme, trockene Sommer habe zudem der Olivenfliege das Entwickeln erschwert, erklärt er weiter.

Neben dem Olivenöl in verschiedenen Flaschengrößen bringt Wenning weitere Spezialitäten aus der Toskana mit: Olio al limone, Crema di Olive, Aglio grigliato und Sugo Aglione gehören zu seinem Sortiment.

Weitere Stationen in Hamburg

Wenning baut seinen Verkaufsstand am Mittwochmorgen auf dem Sand auf, ergänzt um Oliven-Bäumchen und italienische Spezialitäten. In derselben Woche besucht er außerdem die Wochenmärkte am Goldbekufer, in Schnelsen und im Turmweg. (cb)