Harburgs alte Fabrikhallen: Das sind die Pläne für das Freudenberger Areal

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Harburg. Vor kurzem waren es noch leicht angegammelte Backsteinhallen an der Bahn, jetzt ist das Freudenberger Areal plötzlich ein wichtiger Baustein für die Harburger Stadtentwicklung – das „Scharnier“ zwischen Innenstadt und Binnenhafen. Es wird sogar ein eigener Bebauungsplan entwickelt, Arbeitstitel „Sondergebiet Innovationspark“. Zum ersten Mal wurde auch die Öffentlichkeit gefragt, was sie von den Plänen hält.

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Die Jüngeren kennen den Backsteinbau nur als „Freudenberger“, die Älteren eher als „Krupp“ und die ganz Alten werden sich noch daran erinnern, dass die Fabrik im Zweiten Weltkrieg zu 60 Prozent zerstört wurde. Alles, was danach gebaut wurde sind Zeugnisse der Harburger Industriegeschichte genau wie auch die New-York Hamburger. Sie stehen deshalb unter Denkmalschutz.

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Das allein macht das Freudenberger Areal nach Einschätzung von Ronny Warnke, Projektentwickler von der IBA Hamburg GmbH, noch nicht zur „schwierigsten Fläche in Hamburg“. Dazu kommen aber noch Schadstoffe im Boden und wohl auch in den Wänden und ein komplizierter „Höhenverschnitt“.

Dennoch ist das Areal so attraktiv, dass die Stadt es 2022 zusammen mit der ausgedienten Karstadt-Immobilie aufgekauft hat, weil man Grundstücksspekulationen zuvorkommen wollte und schon damals längst erkannt hatte, wie wertvoll die Fläche eines Tages sein könnte.

Innovation, Sport, Kultur und Gastronomie: Das sind die Pläne

Cathrin Ikeda, vom Büro WRS Architekten & Stadtplaner hat schon mal grob zusammengetragen, was man mit dem Areal anfangen könnte. Sie geht von einer Dreiteilung aus. Im Norden soll Platz für Innovation sein, im Süden könnten eine Garage entstehen sowie Räume für sportliche oder kulturelle Nutzung. In der Mitte wird ein urbaner Baustein gedacht, bestimmt auch mit Gastronomie. Für die Stadtplaner ist damit schon der wichtigste Schritt definiert: Aktuell ist das Areal noch ein Industriegebiet, es müsste aber in ein Gewerbegebiet umgewidmet werden.

Die Harburger haben ganz andere Ideen

Und was sagen die Harburger zu den Plänen? Der erste meinte, Harburg sei mit Flächen für Innovationsparks längst übersättigt. Er wünschte sich eine große beheizbare Halle, in der Katastrophenschützer und Feuerwehr ihre Fahrzeuge abstellen könnten. Den Nächsten störte, dass die Entwicklung des Areals sehr „technikgetrieben“ sei, er wünschte sich eher eine „sozial-kulturellgetriebene“ Zukunft. Ein Anderer fragte nach der sportlichen Nutzung. Er kann sich Platz für Trendsportarten wie Paddle oder Bouldern vorstellen.

Vom Naturkundemuseum bis zur Boulderhalle

Ein Anderer schlug vor, das Naturkundemuseum, das zurzeit noch mit dem Hamburger Elb-Tower in Verbindung gebracht wird, bei Freudenberger unterzubringen. Eine Harburgerin wünschte sich schließlich, dass nicht immer für die erfolgreichen Menschen auf der Sonnenseite des Lebens geplant wird, sondern auch mal für die andere Hälfte. Alle Vorschläge wurden nicht weiter kommentiert, dafür gab es die nichtssagende Auskunft: „Wir nehmen das mal mit.“

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Harburgs Baudezernent Heiko Stolzenburg brachte es schließlich auf den Punkt: „Die Stadt hat das Areal mit einer gewissen Absicht gekauft.“ Es ist kein Geheimnis, dass der Nukleus der geplanten Innovation City Hamburg in den Freudenberger Hallen liegen könnte. (ag)