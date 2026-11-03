Harburgs Super-Sonntag: Volles Programm mit Kultur, Laternenumzug und Feuerwerk

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Harburg. Geöffnete Geschäfte, mehr als 20 teilnehmende Kultureinrichtungen und ein Laternenumzug mit Feuerwerk: Am Sonntag, 8. November, verwandelt sich die Harburger Innenstadt in ein großes Veranstaltungsgelände. Harburg Marketing richtet den Erlebnissonntag unter dem Motto „Harburg hat Platz für Kultur!” aus, parallel dazu findet der 23. Harburger Kulturtag statt.

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Die Geschäfte in der Innenstadt öffnen von 13 bis 18 Uhr. Der Kulturtag läuft bereits von 12 bis 20 Uhr und bietet bei freiem Eintritt Ausstellungen, Führungen, Mitmachangebote und musikalische Darbietungen. Besucherinnen und Besucher können dabei Kunst, Musik, Literatur, Theater und Geschichte an verschiedenen Orten in Harburg erleben.

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Bereits am Sonnabend und am Sonntag finden zudem die Lions-Charitytage im Phoenix-Center statt. Die Harburger Lions-Clubs laden dort mit einem Programm für den guten Zweck ein.

Was in der Innenstadt sonst noch geboten wird

Neben den Kulturorten gibt es weitere Angebote in der City: Im Habibi-Atelier in den Harburg Arcaden können Besucher Laternen für den abendlichen Umzug basteln. Im Marktkauf-Center sowie bei den Fachmärkten Kabs, fairedelt und Mömax gibt es Kinderschminken und verschiedene Beratungsangebote. Bei Fressnapf gibt es Angebote für Hunde und andere Vierbeiner. Kulinarische Stände in der Lüneburger Straße und auf dem Harburger Rathausplatz laden zudem zum Essen und Verweilen ein.

Laternenumzug startet an drei Treffpunkten

Den Abschluss des Tages bildet der traditionelle Laternenumzug, den Harburg Marketing gemeinsam mit der Harburger Schützengilde organisiert. Ab 18 Uhr starten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer an drei Treffpunkten: am S‑Bahnhof Heimfeld, am Marktkauf-Center Harburg und am Marktplatz am Sand, Ecke Hölertwiete. Von dort ziehen die drei Laternenzüge durch die Innenstadt und treffen sich auf dem Harburger Rathausplatz.

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Dort beginnt ab 19 Uhr das Abschlussfeuerwerk. Das vollständige Programm des Kulturtags mit allen teilnehmenden Einrichtungen veröffentlicht Harburg Marketing über seine Social-Media-Kanäle sowie in einem Programmflyer, der unter anderem in der Harburg Info in der Hölertwiete 6 erhältlich ist.

Citymanagerin spricht von vielfältiger Kulturlandschaft

Citymanagerin Antonia Marmon betont die Bedeutung der Veranstaltung: „Der Harburger Kulturtag ist seit vielen Jahren ein fester Bestandteil des kulturellen Lebens in Harburg. Auch in diesem Jahr zeigt sich wieder, wie vielfältig und lebendig unsere Kulturlandschaft ist.” Sie lädt alle Harburgerinnen, Harburger und Gäste dazu ein, die Kulturorte zu entdecken und einen Tag voller Kunst, Musik und Begegnungen zu erleben. (cb)