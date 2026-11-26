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Harburg. Unregelmäßiger Puls, Herzrasen oder Herzstolpern: Diese Anzeichen können auf Vorhofflimmern hindeuten, die häufigste anhaltende Herzrhythmusstörung. Sie bleibt oft lange unentdeckt und erhöht dabei das Risiko für einen Schlaganfall erheblich.

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Zu diesem Thema lädt die Helios Mariahilf Klinik Hamburg am Donnerstag, 26. November, um 18 Uhr zu einem kostenlosen Informationsabend ein. Die Veranstaltung mit dem Titel „Herz aus dem Takt – Vorhofflimmern erkennen und handeln” findet in der Cafeteria der Klinik in der Stader Straße 203c statt und ist Teil der bundesweiten Deutschen Herzwochen 2026.

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Als Referent tritt Dr. med. Ryszard Wesolowski auf, Chefarzt der Kardiologie an der Klinik. Im März 2026 wurde er in den Wissenschaftlichen Beirat der Deutschen Herzstiftung berufen. Dieses Gremium berät den Vorstand der Stiftung in medizinischen und wissenschaftlichen Fragen und unterstützt die Aufklärungsarbeit der Organisation.

Was Besucher erwartet

Wesolowski erläutert an dem Abend, wie Vorhofflimmern entsteht, welche Symptome auftreten können und mit welchen Untersuchungen sich die Erkrankung diagnostizieren lässt. Zudem stellt er aktuelle Behandlungsmöglichkeiten vor. Besonderes Augenmerk legt er dabei auf die Vorbeugung von Folgeerkrankungen wie dem Schlaganfall.

„Vorhofflimmern ist eine Erkrankung, die nicht immer mit eindeutigen Beschwerden einhergeht”, sagt Wesolowski. Er fügt hinzu: „Umso wichtiger sind eine frühzeitige Diagnose und eine individuell abgestimmte Behandlung. Damit lässt sich insbesondere das Schlaganfallrisiko reduzieren.”

Herzstiftung mit Infomaterial vor Ort

Neben dem Kardiologen nimmt auch Cornelia Hoffmann an der Veranstaltung teil. Sie ist ehrenamtliche Beauftragte der Deutschen Herzstiftung und steht den Besucherinnen und Besuchern für Fragen zur Verfügung. Außerdem bringt sie Informationsmaterial zur Herzgesundheit sowie zur Arbeit und den Angeboten der Stiftung mit.

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Mit dem Informationsabend beteiligt sich die Helios Mariahilf Klinik an den Deutschen Herzwochen, einer bundesweiten Initiative. Sie will über Herzerkrankungen aufklären, für Risikofaktoren sensibilisieren und die Bedeutung von Prävention und Früherkennung stärken. Die Teilnahme an dem Abend ist kostenlos. (tj)