Heute Abend in Harburg: Gedenken an die Pogromnacht mit Schweigemarsch

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Harburg. Noch bis Ende November sind bei den Harburger Gedenktagen mehr als 25 Veranstaltungen zu unterschiedlichen Themen geplant. Am heutigen Dienstag, 10. November, steht einer der wichtigsten Termine auf dem Programm: Das Gedenken an die Pogromnacht.

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Die Gedenkveranstaltung beginnt um 17 Uhr auf dem Jüdischen Friedhof auf dem Schwarzenberg. Mehrere Redner sind dabei, um an die schrecklichen Taten zu erinnern.

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Im Anschluss an die Gedenkveranstaltung zieht ein Schweigemarsch zum Synagogenmahnmal an der Eißendorfer Straße, Ecke Knoopstraße. Im Vorjahr nahmen rund 70 Personen daran teil.

Alljährlich erinnert die Initiative Gedenken in Harburg daran, dass an diesem Tag die Leichenhalle des Jüdischen Friedhofs auf dem Schwarzenberg in Brand gesteckt wurde und anschließend der “spontane Volkszorn“ zur Synagoge eilte, um auch diese zu verbrennen.

Neue Website macht Biografien digital zugänglich

Die Landeszentrale für politische Bildung Hamburg hat gemeinsam mit der Stolperstein-Initiative Hamburg die digitale Datenbank stolpersteine-hamburg.de weiterentwickelt. Am 9. November, dem Erinnerungstag an die Novemberpogrome von 1938, ging das überarbeitete Angebot online und macht Stolpersteine und die Geschichten der Menschen, an die sie erinnern, digital zugänglich.

Die neue Website ist als barrierearmes, zeitgemäßes und würdiges Informations‑, Recherche- und Vermittlungsangebot konzipiert. Im Mittelpunkt stehen von der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft verfolgte Menschen, ihre Biografien und die Orte, an denen sie in Hamburg gelebt haben. Zentral ist die Suche nach Biografien. Ergänzt wird sie durch die Bereiche „Mitmachen“ und „Bildungsmaterialien“.

Gezielte Namen-Recherche möglich

Während die Suchfunktion allen Interessierten und auch Angehörigen eine gezielte Recherche zu Biografien ermöglicht, halten die weiteren Bereiche Informationen zur Arbeit der Stolperstein-Initiative, Hinweise zur Pflege und zum Erhalt der Stolpersteine sowie Materialien für die Bildungsarbeit bereit. Damit richtet sich das Angebot sowohl an Menschen, die sich erstmals mit Stolpersteinen beschäftigen, als auch an diejenigen, die sich vertieft mit einzelnen Biografien, Orten und der Erinnerungskultur in Hamburg auseinandersetzen möchten.

Rundgang zu Gedenkorten

Am Sonntag, 15. November, findet von 11 bis 12 Uhr in Harburg ein Rundgang mit musikalischer Begleitung zu Gedenkorten für Harburger Opfer des Nationalsozialismus statt. Die Teilnehmer treffen sich vor dem Harburger Rathaus.

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Die Stolpersteine des Kölner Künstlers Gunter Demnig mit den Namen von Harburgern, die von den Nationalsozialisten ermordet wurden, erzählen die Lebensgeschichte dieser Menschen und schärfen den Blick auf die NS-Vergangenheit vor Ort und sie rufen uns heute dazu auf, allen Anfängen von Ausgrenzung jeglicher Art energisch entgegenzutreten.

Mitglieder der Initiative Gedenken in Harburg, welche die Schicksale der Opfer recherchiert haben, informieren Sie über deren Lebens- und Leidenszeit und verhelfen den Stolpersteinen zu neuem Glanz. Die Teilnahme ist kostenlos, Spenden sind willkommen. (cb)