Heute steigt Harburgs größter Laternenumzug

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Harburg. Am Sonntag, 8. November, lädt die Harburger Schützengilde ab 17.30 Uhr zu ihrem traditionellen Laternenumzug ein. Treffpunkt sind drei verschiedene Marschsäulen in der Stadt, von denen aus sich die Teilnehmer gemeinsam mit Spielmannszügen auf den Weg zum Rathausplatz machen.

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Route eins startet am S‑Bahnhof Heimfeld/Petersweg und wird von den Spielmannszügen Nenndorf und Tötensen begleitet. Der Weg führt über den Alten Postweg, die Schwarzenbergstraße, die Knoopstraße und die Julius-Ludowieg-Straße zum Rathausplatz.

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Die zweite Route beginnt am Marktkaufcenter Harburg am Seeveplatz. Hier spielt der Spielmannszug der Turnerschaft Harburg auf. Von dort geht es über die Seevepassage, Rieckhoffstraße, Schüttstraße, Goldschmidtstraße, Amalienstraße, Lüneburger Straße und den Harburger Ring ebenfalls Richtung Knoopstraße und Julius-Ludowieg-Straße.

Wo die dritte Gruppe startet

Die dritte Marschsäule trifft sich an der Hölertwiete/Sand bei Mimi Kirchner und wird vom Spielmannszug Rönneburg begleitet. Die Route führt über die Hölertwiete, den Harburger Ring, das Lüneburger Tor und die Lüneburger Straße, bevor es erneut über den Harburger Ring, die Knoopstraße und die Julius-Ludowieg-Straße zum Rathausplatz geht.

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An allen drei Treffpunkten geben die Spielmannszüge ab etwa 17.30 Uhr für rund 30 bis 40 Minuten ein Platzkonzert. Gegen 18.15 Uhr setzen sich die Marschsäulen dann gemeinsam in Bewegung.

Feuerwerk am Rathausplatz

Zum Abschluss des Umzugs auf dem Harburger Rathausplatz verabschiedet sich die Harburger Schützengilde dann mit einem großen Höhenfeuerwerk. Der Laternenumzug der Schützengilde ist der größte seiner Art in der gesamten Hansestadt Hamburg. Rund 4.500 Besucher erwarten die Schützen auch in diesem Jahr. Viele Harburger verbinden den Umzug mit ihrer Kindheit, als er noch gemeinsam mit der Bavaria-Brauerei und der Marke Astra ausgerichtet wurde.

Das große Feuerwerk auf dem Rathausplatz ist Abschluss des Laternenumzugs der Harburger Schützengilde. Foto: ein

Für die Sicherheit entlang der Strecke sorgen die Freiwilligen Feuerwehren Eißendorf und Marmstorf sowie die Polizei. Auch das Harburger Deutsche Rote Kreuz unterstützt den Laternenumzug. Die Schützengilde bedankt sich zudem bei den zahlreichen ehrenamtlichen Helfern, die den Umzug begleiten. (tj)