HNT startet „Pampersliga“ für Kleinkinder

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Harburg. Die Hausbruch-Neugrabener Turnerschaft (HNT) bietet ab Montag, 9. November, einen neuen Bewegungskursus für Kleinkinder an. Die „Pampersliga“ richtet sich an Kinder, die bereits krabbeln können und nicht älter als eineinhalb Jahre sind.

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Der Kursus findet montags von 13.30 bis 14.30 Uhr in der HNT-Vereinshalle an der Cuxhavener Straße 253 statt und umfasst insgesamt zehn Termine. Die Kinder nehmen jeweils zusammen mit einer erwachsenen Begleitperson teil. Eine qualifizierte Übungsleiterin leitet die Gruppe an.

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In dem Kursus erkunden die Kinder verschiedene Bewegungslandschaften. Sie krabbeln über weiche Unterlagen, erproben unterschiedliche Materialien und überwinden kleine Hindernisse, jeweils in ihrem eigenen Tempo. Dabei sollen Körperwahrnehmung und motorische Fähigkeiten gefördert werden.

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Wie viele Plätze gibt es?

Die Gruppe ist auf zehn Kinder begrenzt. Jedes Kind wird dabei von einer erwachsenen Person begleitet. Für die Teilnahme am gesamten Kursus zahlen Nichtmitglieder 50 Euro. HNT-Mitglieder zahlen 38 Euro.

Anmeldung und Kontakt

Interessierte können sich online unter www.hntonline.de/kurse anmelden. Fragen zum Kursus beantwortet das HNT-Sportbüro per E‑Mail an sportbuero@hntonline.de oder telefonisch unter der Rufnummer 040–7017443. (dh)