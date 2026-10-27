hvv hop verlängert in Harburg — Zwei Millionen Fahrgäste erreicht

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Harburg. Die Freie und Hansestadt Hamburg verlängert den On-Demand-Service hvv hop im Bediengebiet Harburg bis zum 31. Dezember 2027. Das teilt die Betreiberin vhh.mobility (Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein GmbH) mit.

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Das Angebot bleibt damit im gesamten Bezirk Harburg bestehen, einschließlich Harburg-West mit Altenwerder, Cranz, Francop, Hausbruch, Moorburg, Neuenfelde und Neugraben-Fischbek.

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Die Verlängerung fällt zeitlich mit einem weiteren Meilenstein zusammen: Über alle Bediengebiete in Hamburg und Schleswig-Holstein hinweg hat vhh.mobility mittlerweile den zweimillionsten Fahrgast mit hvv hop befördert.

Fahrgastzahlen fast verdoppelt

Ende 2023 hatte der Service mit dem 1.111.111. Fahrgast die Millionengrenze überschritten. Seitdem hat sich die Zahl der beförderten Fahrgäste nach Angaben der Betreiberin nahezu verdoppelt. Die Nachfrage nach den elektrischen Shuttles bleibe in allen Bediengebieten ungebrochen hoch, teilt vhh.mobility mit.

Senator äußert sich zum Erfolg

Anjes Tjarks, Senator für Verkehr und Mobilitätswende, kommentiert die zwei Millionen beförderten Fahrgäste: „Zwei Millionen Fahrgäste, darauf sind wir stolz.” Dieser Erfolg gehöre vor allem den Fahrerinnen und Fahrern sowie allen Kolleginnen und Kollegen, die hvv hop jeden Tag zuverlässig auf die Straße brächten, so Tjarks.

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Dass die Stadt Hamburg dem Unternehmen in Harburg erneut Vertrauen schenke, freue ihn sehr, sagt Tjarks. On-Demand-Angebote als fester Teil des öffentlichen Nahverkehrs funktionierten. hvv hop habe sich als innovatives und flexibles Verkehrsmittel in Ergänzung zu Bus und Bahn sowie zur Schließung von Lücken im ÖPNV-Netz bewährt, sagt Tjarks. Man freue sich bereits darauf, den Service auch in Zukunft anzubieten. (cb)