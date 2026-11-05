Judo-Nachwuchs aus Harburg startet erfolgreich in Newcastle

Harburg. Die elfjährige Jenna Geerdts aus Eißendorf hat bei einem Judo-Turnier in Newcastle gleich zwei Medaillen geholt. Die Nachwuchssportlerin startete sowohl in ihrer eigenen Altersklasse U12 als auch in der höheren Klasse U15 und gewann beide Wettbewerbe.
Geerdts nutzte die Herbstferien, um in England Wettkampferfahrung zu sammeln. Dort trainierte sie zunächst beim Judo Club Middlesbrough mit und bereitete sich dort auf das Turnier vor.
Insgesamt beendete die Hamburgerin sechs Kämpfe vorzeitig als Siegerin. In der Altersklasse U15 besiegte sie dabei auch die amtierende englische Meisterin der Pre-Cadetten.
Unterstützung aus Middlesbrough
Jenna Geerdts erhielt bei ihrem Start Rückhalt von den Judo-Freunden, die sie zuvor beim Training in Middlesbrough kennengelernt hatte. Mit dieser Unterstützung ging sie selbstbewusst in das Turnier.
Für die Sportlerin war es der jüngste Erfolg auf ihrem Weg im Leistungsjudo. (cb)