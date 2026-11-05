Judo-Nachwuchs aus Harburg startet erfolgreich in Newcastle

Werbung Werbung Werbung

Harburg. Die elfjährige Jenna Geerdts aus Eißendorf hat bei einem Judo-Turnier in Newcastle gleich zwei Medaillen geholt. Die Nachwuchssportlerin startete sowohl in ihrer eigenen Altersklasse U12 als auch in der höheren Klasse U15 und gewann beide Wettbewerbe.

Werbung Werbung Werbung

Geerdts nutzte die Herbstferien, um in England Wettkampferfahrung zu sammeln. Dort trainierte sie zunächst beim Judo Club Middlesbrough mit und bereitete sich dort auf das Turnier vor.

Werbung

Insgesamt beendete die Hamburgerin sechs Kämpfe vorzeitig als Siegerin. In der Altersklasse U15 besiegte sie dabei auch die amtierende englische Meisterin der Pre-Cadetten.

Unterstützung aus Middlesbrough

Jenna Geerdts erhielt bei ihrem Start Rückhalt von den Judo-Freunden, die sie zuvor beim Training in Middlesbrough kennengelernt hatte. Mit dieser Unterstützung ging sie selbstbewusst in das Turnier.

Für die Sportlerin war es der jüngste Erfolg auf ihrem Weg im Leistungsjudo. (cb)