Kampf gegen E‑Scooter-Chaos: Harburg bekommt fast 30 neue Parkflächen

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Harburg. Fast 30 markierte Abstellflächen für E‑Scooter und E‑Bikes entstehen derzeit im Bezirk Harburg. Das Bezirksamt Harburg setzt das Projekt gemeinsam mit der Hamburger Hochbahn AG um, die Fertigstellung ist für November 2026 geplant. Das geht aus einer Stellungnahme des Bezirksamts zu einem Antrag der FDP-Fraktion hervor.

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Die FDP hatte zuvor zunehmende Beschwerden von Bürgerinnen und Bürgern über rücksichtsloses Verhalten einzelner Nutzer und ordnungswidrig abgestellte Fahrzeuge aufgegriffen. Besonders ältere Menschen, Familien mit Kindern und Menschen mit Behinderungen berichteten demnach von Einschränkungen im öffentlichen Raum.

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Zuständig für die Sondernutzungsregelungen ist die Behörde für Verkehr und Mobilität (BVM). Sie teilt mit, dass derzeit fünf Anbieter eine Sondernutzungserlaubnis bis Ende des Jahres 2027 besitzen. Harburg zählt laut BVM zu den Stadtteilen Hamburgs mit der höchsten Nutzung dieses Verkehrsmittels, vor allem wegen der weitläufigeren Wegebeziehungen und der Verbindung zur S‑Bahn.

Welche Rolle spielen die Anbieter?

Um Probleme durch falsch abgestellte Fahrzeuge zu verringern, richtet die Behörde neben den markierten Flächen auch Parkverbotszonen und digitale Abstellflächen ein. Als Beispiel nennt die BVM rampenartige Zugänge zur S‑Bahn-Station Harburg, an denen sie im Austausch mit den Anbietern nach Lösungen sucht. Bei nachgewiesenen systematischen Verstößen könnten demnach vertragsrechtliche Konsequenzen für die Anbieter folgen.

Die Verkehrsdirektion (VD) der Polizei erklärt, sie beobachte die Verkehrssituation rund um Elektrokleinstfahrzeuge (eKF) hamburgweit und habe die Kontrollen verstärkt. Dazu führt die VD Schulungen zum Thema eKF durch, sowohl intern als auch in den Polizeikommissariaten der Region Harburg. Sie arbeitet eng mit dem Regional-Polizeikommissariat 46 in Harburg sowie angrenzenden Polizei- und Wasserschutzpolizeikommissariaten zusammen. Für den Bezirk Harburg ist zudem die Fahrradstaffel der VD 4 zuständig, die dort regelmäßig kontrolliert.

Wo kontrolliert die Polizei besonders?

Im Fokus der Kontrollen stehen laut Polizei Fahrten auf Gehwegen, Missachtungen von Ampeln und Vorfahrtsregeln, die Beförderung mehrerer Personen auf einem Fahrzeug sowie Fahrten unter Alkohol- oder Drogeneinfluss. Besonders an Schulen und im Schulumfeld setzt die Polizei gezielte Maßnahmen um, unter anderem durch Stadtteilpolizisten und die Fahrradstaffeln. Kontrollschwerpunkte legt sie an Orten fest, an denen Fehlverhalten von eKF-Nutzern besonders häufig auftritt, sowie an unfallträchtigen Stellen. Auch Hinweisen aus der Bevölkerung geht die Polizei nach.

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Falsch abgestellte Elektrokleinstfahrzeuge stellt die Polizei nach eigenen Angaben verkehrssicher ab oder fordert die Anbieter zur Beseitigung auf. Den rechtlichen Rahmen bei der Ahndung von Verstößen schöpfe sie regelmäßig aus.

Einen von der FDP geforderten jährlichen Bericht an die Bezirksversammlung Harburg lehnt die Polizei ab. Sie begründet dies damit, dass sie als Teil der Behörde für Inneres der Bezirksversammlung gegenüber nicht berichtspflichtig sei.

Letztendlich entscheidet die Harburger Bezirksversammlung auf ihrer nächsten Sitzung über den FDP-Antrag. Darin heißt es unter anderem dass der Bezirksversammlung jährlich über Beschwerden, Unfälle, Ordnungswidrigkeiten und getroffene Maßnahmen im Zusammenhang mit E‑Scootern berichtet werden soll. (tj)