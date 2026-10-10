Kampf um Kita Elfenwiese: Bürgerbegehren gestartet

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Harburg. Mit einer öffentlichen Aktion vor dem Rathaus und an weiteren Standorten in Harburg hat am Freitag ein neues Bürgerbegehren zum Erhalt der inklusiven Kita Elfenwiese begonnen. Unter dem Motto „Elfenwiese ist alternativlos” startete die Initiative die Sammlung von Unterschriften.

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Die Forderung ist klar: Die Kita Elfenwiese soll als inklusive Einrichtung der frühkindlichen Bildung wiedereröffnet werden. Dafür soll das vorhandene Gebäude in Marmstorf umfassend saniert werden.

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Mit der Schließung habe der Bezirk einen einzigartigen Ort der Inklusion verloren, argumentiert die Initiative. Die Kita Elfenwiese sei nicht zu ersetzen. Ihre langjährige Geschichte, die gewachsenen Strukturen und die inklusive Ausrichtung machten den Standort zu etwas Besonderem.

Das Bürgerbegehren fordert keine Übergangslösung, sondern eine nachhaltige Zukunft für die Kita Elfenwiese. Dafür brauche es den politischen Willen und ein entsprechendes finanzielles Investment.

Direkter Weg zur Bezirksversammlung

Ivonne Steinhorst, eine der Initiatorinnen, erklärt das Vorgehen: „Ein Bürgerbegehren ist ein politisches Instrument für die direkte Demokratie”, sagt sie. Damit könne erreicht werden, dass sich die zuständige kommunale Politik, also die Bezirksversammlung Harburg, mit einer konkreten Sache befassen müsse. „Bei uns geht es um die Sanierung und Wiedereröffnung der Kita Elfenwiese”, sagt Steinhorst.

Die Hürden sind definiert: Innerhalb von sechs Monaten müssen 3549 gültige Unterschriften gesammelt werden. Danach prüft das Bezirksamt das Begehren. Sollte das Anliegen nicht übernommen werden und keine vereinbarte Alternative beschlossen werden, kommt es zum Bürgerentscheid. „Dann stimmen die Wahlberechtigten im Bezirk Harburg über die Frage ab, die Mehrheit entscheidet”, sagt Steinhorst.

Der Start verlief vielversprechend: Innerhalb kürzester Zeit hatte das Team bereits mehr als 100 Unterschriften zusammen. Die Reaktionen der Passanten seien eindeutig, berichtet Steinhorst. Sobald diese das Wort Kita Elfenwiese hörten, würden sie sich umdrehen und sofort unterschreiben.

Unterstützung aus Handel und Wirtschaft

Eine feste Anlaufstelle für Unterschriften ist der Marmstorfer Fischladen „Frau Fischer” im Einkaufszentrum. Dort liegen Listen aus. Die Eigentümer hatten ihr Kind ebenfalls in der Elfenwiese betreut. „Sie wissen ebenfalls, dass diese Kita ein Millionen-Investment verdient hat”, sagt Steinhorst. Sie hätten die Initiative bereits bei der früheren Petition fleißig unterstützt.

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Unterstützungsbereitschaft zeigt auch der Lions Club in Harburg. Dort werde überlegt, ob das Bürgerbegehren zu den Lions-Tagen im Phoenix-Center mit eingebracht werden kann, berichtet Steinhorst. Das Bündnis „Rettung Kita Elfenwiese” hat damit wichtige Fürsprecher für seinen Kampf um die Wiedereröffnung der inklusiven Einrichtung gewonnen. (cb)