Karstadt: Vier Millionen Euro für den Brandschutz — warum eigentlich?

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Harburg. Finanzbehörde und Bezirksamt hatten alle geplanten Zwischennutzung für die leerstehende Karstadt-Immobile gestoppt – weil allein der Brandschutz angeblich rund vier Millionen Euro kosten würde. harburg-aktuell.de berichtete: Karstadt-Zwischennutzung gestoppt: Jetzt droht juristischer Ärger. Warum ist das so teuer? Eigentlich könnte man doch davon ausgehen, dass das Gebäude bis zu seiner Nutzung bis 2023 ausreichend gesichert war. Die Harburger Volt-Fraktion hat das Bezirksamt gefragt.

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Der alles entscheidende Satz in der Antwort: „Das Bauamt hat die geplante Nutzung als ‚wesentliche Nutzungsänderung‘ eingestuft.“ Damit sei der Bestandschutz aus der bestehenden Baugenehmigung erloschen. Da wo bis 2023 ein Kaufhaus über mehrere Stockwerke betrieben wurde waren mehrere Läden wie ein Lebensmittelmarkt und ein Möbelgeschäft geplant. Dazu sollten in den oberen Stockwerken soziokulturelle Nutzungen kommen. Das alles wäre mit baulichen Änderungen verbunden.

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Für die baulichen Änderungen hatten der Landesbetrieb Immobilienmanagement und Grundvermägen (LIG) und die Sprinkenhof GmbH Kosten in Höhe von 1.175.000 Euro und eine Bauzeit von fünf Monaten ermittelt, für Umbau und Ergänzung der technischen Gebäudeausrüstung weitere 1.800.000 Euro und weitere fünf Monate Bauzeit. Schließlich waren 420.000 Euro plus fünf Monate Bauzeit für Planung, Brandschutzkonzept und Überwachung der Umsetzung angesetzt. Bei den Kosten kamen noch 19 Prozent Mehrwertsteuer dazu.

Erst Hoffnung auf Bestandsschutz – dann kam das Bauamt

Bemerkenswert: Zunächst sei „auf Grund qualifizierter Einschätzungen“ davon ausgegangen worden, dass die „ursprüngliche Genehmigungslage für das Karstadt-Gebäude in Harburg auch für eine Zwischennutzung jedenfalls teilweise fortwirken kann“. Das sei aber an den „rechtlich zwingenden“ Forderungen des bezirklichen Bauamts gescheitert. (ag)

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