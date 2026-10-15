Karstadt-Zwischennutzung gestoppt: Jetzt droht juristischer Ärger

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Harburg. Im September hatte die Stadt die Notbremse gezogen. Sie stoppte die geplante Zwischennutzung für die leerstehende Karstadt-Immobilie und kündigte an, einem Teilverkauf des Grundstücks zuzustimmen. Begründung: Allein der Brandschutz für die Zwischennutzung würde vier Millionen Euro kosten, dazu kämen laufende Unterhaltskosten. Das sei „wirtschaftlich nicht darstellbar“, stellte Finanzsenator Andreas Dressel fest. Doch nun könnte alles für die Stadt noch viel teurer werden. Eine Hamburger Immobilien- und Baurechtskanzlei droht mit Schadensersatzklagen in Millionenhöhe.

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Um Spekulanten auszubremsen hatte sich die Stadt 2023 nach der Pleite von Karstadt die Immobilie in der Harburger Innenstadt per Vorkaufsrecht gesichert. Da die Entwicklung eines tragfähigen und das Harburger Zentrum belebenden Konzepts samt notwendiger Änderungen der Bebauungspläne viele Jahre, wenn nicht gar ein Jahrzehnt dauern könnte, suchte man eine Zwischenlösung.

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Der Plan: Eine Ankermieterin bekommt einen Mietvertrag für sieben Jahre und bietet ein Shop-in-Shop-Nutzung an – also mit verschiedenen Angeboten unter einem Dach. Die Mieterin soll sich auch schon mit mit Edeka und einem Möbelhaus einig gewesen sein. „Nach Darstellung der Ankermieterin verpflichtet sich die Stadt zudem, die notwendigen Ausbauarbeiten einschließlich der erforderlichen Genehmigungen zu übernehmen“, heißt es in einem Schreiben von Anwalt Dr. Moritz Lembcke von der Kanzlei Osgard PartGmbB. Das Schreiben liegt harburg-aktuell.de vorab exklusiv vor.

Streit um Brandschutz: Sind die Auflagen überzogen?

Doch aus den Genehmigungen wurde nichts. Nach Auffassung der Ankermieterin stellt das Bezirksamt Harburg Anforderungen, die „rechtlich nicht gerechtfertigt und angesichts der geplanten Nutzung völlig überzogen“ seien. Das sei schon deshalb nicht nachzuvollziehen, weil sich die vorgesehene Shop-in-Shop-Nutzung nicht wesentlich von der früheren Nutzung durch Karstadt unterscheide.

Anwalt droht mit Schadensersatzforderungen in Millionenhöhe

Rechtsanwalt Lembcke: „Warum soll die geplante Zwischennutzung dann eine umfassende neue Brandschutzertüchtigung erforderlich machen? Und weshalb reichen die bisherigen Voraussetzungen für andere Nutzungen wie Planet Harburg oder Kino offenbar aus, während das neue Konzept vor erheblichen Hürden steht?“ Für den Anwalt ist klar: Sollte die Zwischennutzung aufgrund verweigerter Genehmigungen nicht zustande kommen, stehen erhebliche Schadensersatzansprüche der Ankermieterin und der Untermieter im Raum.

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Anwalt Lembcke sieht in dem Streit um die Genehmigung eine „brisante politische Dimension“. Nach Darstellung der Ankermieterin habe Bezirksamtsleiter Christian Carstensen mit der Verweigerung einer Baugenehmigung eine Zwischennutzung verhindert, die von seiner Vorgängerin Sophie Fredenhagen noch sehr positiv gesehen wurde. Lembcke: „Die Stadt wollte Leerstand verhindern. Jetzt muss sie erklären, warum ausgerechnet die geplante Zwischennutzung an den Anforderungen ihrer eigenen Verwaltung zu scheitern droht.”

Schließlich sieht die Ankermieterin sogar einen möglichen Konflikt zwischen Bezirksamtsleiter und Finanzsenator. Die These: „Die Blockade der Zwischennutzung könnte Carstensen mehr politischen Einfluss bei der Umsetzung einer späteren, endgültigen Nutzung bringen.“ Zumindest die Reaktion der Harburger SPD-Fraktion auf den Stopp der Zwischennutzung stützt diese These. „Die Entscheidung über die Ausschreibung der endgültigen Nutzung der Immobilie braucht wegen ihrer städtebaulichen Bedeutung einer Zustimmung der bezirklichen Gremien“, sagt Co-Fraktionschef Frank Richter. (ag)