Katholische Angelgruppe Harburg sammelt Spenden für Obdachlose

Werbung Werbung Werbung Werbung

Harburg. Wer bedürftig oder obdachlos ist, kann sich ab sofort zu zwei Einladungen der katholischen Angelgruppe Harburg anmelden: zu einem Drei-Gänge-Menü am Montag, 23. November, und zu Kaffee und Kuchen am Montag, 7. Dezember. Anmeldungen nimmt Claus Jonas unter der Rufnummer 0160/90322436 entgegen.

Werbung Werbung Werbung Werbung

Die katholische Angelgruppe Harburg wurde im April 2008 von Peter Wohs, Michael Rudnik und Jonas gegründet. Die erste Fahrt zum Hochseeangeln fand am 12. April 2008 statt und gilt als Auftakt für die inzwischen vier jährlichen Touren der Gruppe: Hochsee‑, Herings‑, Plattfisch- und Forellenangeln. Nach eigener Kenntnis ist sie die einzige Angelgruppe, die sich in der katholischen Kirche etabliert hat.

Werbung

Hinter den Fahrten steht ein sozialer Gedanke. Die Gruppe will nach eigenen Angaben Menschen helfen, denen es nicht gut geht: Jeder könne selbst entscheiden, ob er nur durch ein Fenster schaut oder die Tür öffnet und sich einbringt. Bei jeder Veranstaltung sammelt die Angelgruppe deshalb Spenden, die unter anderem warme Kleidung, Schlafsäcke und Lebensmittel für Bedürftige finanzieren.

Wie können Interessierte spenden?

Geldspenden nimmt die Gemeinde St. Maximilian Kolbe auf ihrem Konto bei der Sparkasse Harburg-Buxtehude entgegen. Die IBAN lautet DE40 2075 0000 0010 0090 90, als Stichwort ist „Angler helfen” anzugeben. Wer eine Spendenbescheinigung oder weitere Informationen möchte, kann sich ebenfalls bei Jonas melden.

Mitmachen können auch Angler, die nicht katholisch sind. Einzige Voraussetzung ist die gesetzlich vorgeschriebene Fischerprüfung. Die Gruppe bietet bei Bedarf Unterstützung bei der Prüfungsvorbereitung an, ein Jahresbeitrag wird nicht erhoben.

Welche Termine stehen 2027 an?

Für 2027 hat die Angelgruppe bereits drei Termine festgelegt: Heringsangeln am Samstag, 3. April, Hochseeangeln am Samstag, 24. April, und Plattfischangeln am Samstag, 25. September.

Wer sich für das Angeln interessiert oder die Gruppe mit einer Spende unterstützen möchte, erreicht Jonas unter 0160/90322436. (tj)