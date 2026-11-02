Kindertheater im Ohrnsweg: Die „WunderWollen” gastieren in Neugraben

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Harburg/Neugraben. Die Theatergruppe Die WunderWollen zeigt am Donnerstag, 12. November, ab 10 Uhr das Stück „Wasser – Ein philosophisches Geplätscher” im Quartiershaus De Stuuv im Ohrnsweg 50d.

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Auf der Bühne stehen Dorothee de Place und Kai Fischer. Gemeinsam mit dem jungen Publikum begeben sie sich 40 Minuten lang auf eine Entdeckungsreise rund um das Thema Wasser. Dabei kommen Bilder, selbst erzeugte Musik und ein großes Aquarium zum Einsatz. Die Darsteller springen in sogenannte Tiefsee-Pfützen und lassen bunte Tropf-Konzerte erklingen.

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Die Vorstellung gehört zum Programm des 1. Harburger Theatertreffens 2026 für junges Publikum. Unterstützt wird sie von der SAGA Stiftung Nachbarschaft, dem Bezirksamt Harburg, der Sparkasse Harburg-Buxtehude und dem RISE-Stadtteil-Verfügungsfonds. Zugleich zählt die Aufführung zum Programm der Kulturtage Süderelbe 2026.

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Reservierung erforderlich

Der Eintritt zur Vorstellung kostet 4 Euro. Interessierte müssen vorab einen Platz reservieren, entweder per E‑Mail an quartiersraum-ohrnsweg@drk-paedagogik.hamburg oder telefonisch unter 0176 17660945. (cb)