Kolumne: Frank Wiesners Verkehrs-Infos für Stadt und Land

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Harburg. Unser Kolumnist Frank Wiesner ist ein ausgemachter Verkehrsfuchs. Der versierte Verkehrsplaner weiß, wo der Bus fährt oder das Auto steht. Er gibt die wichtigen Infos und Tipps, damit man sich, egal wie man unterwegs ist, auf die Verkehrssituationen einstellen kann.

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Wer von Niedersachsen aus zum Hamburger Hauptbahnhof pendelt, muss sich ab Montag, 26. Oktober, auf deutlich volllere Bahnen einstellen. Die Bahnstrecke zwischen den Norderelbbrücken und dem Hauptbahnhof muss bis Sonntag, 22. November, saniert werden. Nach Einschätzung von Frank Wiesner, Kolumnist und Verkehrsplaner, wurden dabei vermutlich kürzlich neue Schäden festgestellt.

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Während der Sperrung fahren zwar S‑Bahnen und einzelne ICE-Züge zwischen Harburg und Hamburg, Regionalbahnen aus Niedersachsen erreichen den Hauptbahnhof in diesem Zeitraum jedoch nicht mehr. Normalerweise verkehren hier bis zu 14 solcher Züge pro Stunde.

In den Hauptverkehrszeiten wird mit so großem Andrang in den S‑Bahnen gerechnet, dass erwogen wird, Bahnsteige zeitweise mit Sicherheitsdiensten zu sperren.

Einen Ersatzverkehr mit Bussen hält Wiesner für wenig sinnvoll: Für einen ausfallenden Regionalzug wären bis zu acht Gelenkbusse nötig. Diese stünden weder bereit, noch gäbe es für sie Platz am Harburger Bahnhof.

Wiesner schlägt dichteren Pendelverkehr vor

Derzeit wird geprüft, ob ein metronom-Zug zwischen Harburg und Hamburg pendeln kann. „Noch besser wäre es, den restlichen Fernverkehr zwischen Harburg und Hamburg aufzugeben und stattdessen möglichst oft mit zwei gekuppelten metronom-Zügen zu pendeln”, sagt Wiesner. Diese böten mit 14 Doppelstockwagen Platz für etwa 2.500 Fahrgäste. Zusätzlich solle die Buslinie 13 zwischen Kirchdorf Süd und S Veddel in dieser Zeit bis zur U4-Station Elbbrücken verlängert werden.

Auch mit dem Auto wird die Elbquerung schwierig: Die Amsinckstraße ist voraussichtlich bis in den Dezember nur eingeschränkt befahrbar, morgens mit zwei Fahrspuren Richtung Hamburg, ab Mittag umgekehrt. Zudem könnten auf der A1 an einzelnen Wochenenden erneut die Elbbrücken gesperrt werden.

Ausweichstrecken über Wilhelmsburg

„Wer kann, sollte zumindest in den Spitzenzeiten auf die Elbquerung verzichten”, sagt Wiesner. Für Fahrgäste aus Neugraben und Neuwiedenthal könnte die Buslinie 250 nach Altona eine Alternative sein. Aus dem nordwestlichen Wilhelmsburg bieten sich die Buslinie 156 zum Alten Elbtunnel sowie die Fährlinie 73 ab der Ernst-August-Schleuse an. Von der Veddel führt die Buslinie 554 zum Berliner Tor, dürfte laut Wiesner aber ebenfalls im Stau stehen.

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Wer von Harburg mit der Linie X30 bis S Nettelnburg fahren und von dort weiter nach Hamburg wollte, sollte das laut Wiesner bis Sonntag, 1. November, lassen: Auch an dieser S‑Bahnstrecke wird gebaut.

S‑Bahn nach Bergedorf fällt bis November aus

Wegen Gleisbauarbeiten fahren zwischen Berliner Tor und Bergedorf bis Sonntag, 1. November, Betriebsende, keine S‑Bahnen. Ein Schienenersatzverkehr übernimmt die Strecke. Bereits bis Freitag, 30. Oktober, 2 Uhr, ist zudem die U3 zwischen Rathaus und St. Pauli wegen Gleisarbeiten außer Betrieb.

U3 zwischen Berliner Tor und Barmbek gesperrt

Von Montag, 2. November, 0 Uhr, bis Freitag, 27. November, 24 Uhr, fällt die U3 jeweils werktags zwischen Berliner Tor und Barmbek wegen Gleisbauarbeiten aus. An den Wochenenden fährt sie regulär. Als Alternative stehen die S1 und Ersatzbusse zur Verfügung. Ab Freitag, 20. November, 21 Uhr, können die Ersatzbusse die Station Berliner Tor wegen Straßenbauarbeiten nicht mehr anfahren und enden stattdessen an der U‑Bahn-Station Burgstraße.

Termine der AG Verkehr21

Die AG Verkehr21 trifft sich am Montag, 9. November, um 18 Uhr in der BurgerLounge, Am Zentrumshaus 2, in Harburg. Einen weiteren Termin gibt es am Montag, 7. Dezember, ab etwa 19.30 Uhr: Dann lässt die Gruppe das Jahr auf dem Harburger Weihnachtsmarkt ausklingen. (cb)