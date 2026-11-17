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Harburg. Unser Kolumnist Frank Wiesner ist ein ausgemachter Verkehrsfuchs. Der versierte Verkehrsplaner weiß, wo der Bus fährt oder das Auto steht. Er gibt die wichtigen Infos und Tipps, damit man sich, egal wie man unterwegs ist, auf die Verkehrssituationen einstellen kann.

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Von Freitag, 20. November, 22 Uhr, bis Montag, 23. November, 5 Uhr sperrt die A7 im Elbtunnel zwischen den Anschlussstellen Hamburg-Stellingen und Heimfeld komplett, in beide Richtungen. Zeitgleich ist die B75 an der Bürgerweide am Berliner Tor gesperrt, und zwar von Freitag, 20. November, 22 Uhr, bis Dienstag, 24. November, 22 Uhr. Die Amsinckstraße (B4) bleibt Richtung Innenstadt befahrbar.

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Auch auf der A1 zwischen Wildeshausen und Osnabrück kommt es wegen Brückenabrissen zu abschnittsweisen Vollsperrungen, jeweils von Freitag, 22 Uhr, bis Montag, 5 Uhr. Betroffen sind die Wochenenden vom 20. bis 23. November, vom 27. bis 30. November und vom 11. bis 14. Dezember.

Zugverkehr profitiert und leidet zugleich

Die Gleisbauarbeiten vor dem Hamburger Hauptbahnhof enden bereits am Samstag, 21. November, frühmorgens. Am Wochenende vom 21. und 22. November erreichen alle Regionalzüge aus Niedersachsen wieder den Hauptbahnhof.

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Am Montag, 23. November, schränkt eine andere Baustelle den Regionalverkehr zwischen Harburg und Hamburg erneut ein. Viele Verstärkerzüge aus Lüneburg und Tostedt sowie der RE5 zwischen Cuxhaven und Hamburg fahren dann nicht über die Elbe.

Schienenersatzverkehr rund um Uelzen

Signalarbeiten am Bahnhof Uelzen unterbrechen von Freitag, 27. November, etwa 4 Uhr, bis Montag, 30. November, etwa 3 Uhr, den Bahnverkehr zwischen Lüneburg, Uelzen und Unterlüß sowie zwischen Uelzen und Stendal, Bad Bodenteich und Ebstorf. Der Fernverkehr wird umgeleitet, für den Nahverkehr setzt die Bahn Busse als Schienenersatzverkehr ein.

Für Hamburgs Fahrgastunterstände gibt es unterdessen einen neuen Vertrag: Die Firma Wall GmbH betreut weiterhin die rund 2.250 Unterstände in der Stadt. Der auf 15 Jahre angelegte Vertrag bringt der Stadt jährlich etwa 29 Millionen Euro für alle Werbeflächen ein, darunter Großbildschirme, Unterstände, Litfaßsäulen und Uhren.

Mehr Platz, Photovoltaik und Vogelschutz

Für die Werbeeinnahmen stellt Wall sogenannte City-Light-Poster-Vitrinen im Format zwei Quadratmeter auf, muss im Gegenzug aber für Aufbau, Reinigung und Reparatur der Unterstände sorgen. Während der Vertragslaufzeit errichtet das Unternehmen 400 zusätzliche Fahrgastunterstände, mindestens 100 davon mit einem Gründach. Bestehende Unterstände sind dafür statisch nicht ausgelegt.

Alle neuen Unterstände werden für digitale Fahrgastinformationen und elektronische Fahrplanaushänge vorbereitet; die Installation übernehmen bei Bedarf die jeweiligen Verkehrsunternehmen. Sie erhalten zudem Sitzgelegenheiten mit Armlehnen und Rückenlehnen, mehr Freifläche für Rollstühle und Kinderwagen sowie kontrastreiche Markierungen für sehbehinderte Menschen. Transparente Dächer sind künftig nicht mehr erlaubt, um besseren Sonnen- und Hitzeschutz zu bieten. Erstmals sind auch Photovoltaikanlagen mit Speichertechnik vorgesehen, dort, wo kein Stromanschluss möglich ist, inklusive Beleuchtung bei Dunkelheit. Außerdem sollen alle neuen Unterstände Vögel besser vor Kollisionen schützen; bei bestehenden Scheiben wird dieser Aspekt bei Reparaturen berücksichtigt.

Termin für Verkehrsinteressierte

Die Arbeitsgemeinschaft Verkehr21 trifft sich am Montag, 7. Dezember 2026, um 18 Uhr in der BurgerLounge, Am Zentrumshaus 2, 21073 Harburg, um über Neuigkeiten zum Fahrplanwechsel zu sprechen. Im Anschluss klingt die Gruppe ab etwa 19.30 Uhr das Jahr auf dem Harburger Weihnachtsmarkt aus, Treffpunkt ist Omas Punschhütte. (cb)