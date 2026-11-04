Kultur, Kunst und Gemeinschaft: Kulturtage Süderelbe starten am 5. November

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Harburg/Neugraben. Die Kulturtage Süderelbe 2026 beginnen am Donnerstag, 5. November, um 19 Uhr im Kulturhaus Süderelbe, Am Johannisland 2. Bezirksamtsleiter Christian Carstensen eröffnet die Veranstaltungsreihe, die bis zum 15. November dauert.

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Zur Eröffnung zeigt das Kulturhaus die Vernissage „Ich sehe das anders” von Ralf Schwinge. Schwinge leitet Kurse im Kulturhaus Süderelbe und ist als Harburger Stadtmaler bekannt.

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In den folgenden Tagen bietet das Programm der Kulturtage Musik, Theater, Tanz, Literatur, Kunst und Mitmachangebote an verschiedenen Orten im Hamburger Süden. Dazu zählen Quartiere, Kulturhäuser und Vereine.

Wo gibt es das Programmheft?

Das Programmheft liegt an zahlreichen Orten im Stadtteil aus, außerdem bei allen teilnehmenden Institutionen sowie im Kulturhaus Süderelbe. Interessierte können es dort kostenlos mitnehmen. Zusätzlich steht das Heft online unter www.kulturhaus-suederelbe.de zur Verfügung. (cb)