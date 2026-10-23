Kunstverein zeigt Gruppenausstellung im Harburger Bahnhof bis Januar 2027

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Harburg. Im ehemaligen Wartesaal des Kunstvereins Harburger Bahnhof ist bis Sonntag, 31. Januar 2027, die Gruppenausstellung „thinking through your cracks and veins” zu sehen. Fünf Künstler zeigen dort Arbeiten, die sich mit Architektur als Speicher von Erinnerung und zwischenmenschlichen Beziehungen beschäftigen.

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An der Ausstellung beteiligt sind Paula Hummer, Xheneta Imeri, Swan Lee mit Bariteo Collective, Gordon Matta-Clark und Ruoru Mou. Die Werke umfassen Video, Zeichnung, Skulptur und Installation.

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Im Zentrum der Schau steht die Idee, dass Körper, Gegenstände und Räume Spuren tragen können, die sich nicht sofort erschließen. Solche Spuren zeigen sich laut Ausstellungskonzept oft erst mit der Zeit, etwa wenn man an einen Ort zurückkehrt oder genauer hinsieht.

Was macht die Architektur zum Teil der Ausstellung?

Die künstlerischen Arbeiten legen nach Angaben des Kunstvereins Schichten frei und öffnen Räume, um verloren geglaubte Verbindungen zwischen Menschen sichtbar zu machen. Dabei wird die Architektur selbst zum Träger von Bedeutung.

Auch die historische Halle des Kunstvereins wird Teil der Ausstellung. Der Grundriss verborgener Räumlichkeiten verschiebt sich in den Ausstellungsraum hinein, der Blick fällt unter den Boden und hinter die Wände. So soll das Dahinterliegende und Überdauernde sichtbar werden. (cb)