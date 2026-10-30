Lebensmittel-Riese zieht nach Harburg: Dovgan greift nach der Umsatz-Milliarde

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Harburg. Sprotten aus Riga, Pelmeni und Dürüm Weizentortillas: All das lagert im Neubau der Dovgan GmbH am Großmoordamm, gleich neben dem Obi-Baumarkt. Der größte europäische Importeur für osteuropäische und südländische Lebensmittel mit zurzeit rund 200 Mitarbeitern legt in Harburg Logistik und Verwaltung zusammen, um weiter zu expandieren.

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Seit mehr als 25 Jahren beliefert das Familienunternehmen vor allem den Großhandel und Ketten wie Edeka, Kaufland und Rewe, es bietet aber auch in einem Online-Shop Lebensmittel für Privatkunden an. Zu den Kunden zählen außerdem Betriebe aus dem HoReGa-Bereich, also Hotels, Restaurants und Caterer.

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Bisher hatte Dovgan seine Zentrale am Zinkhüttenweg in Billbrook, der Umzug nach Harburg soll der Start für eine weitere Expansion sein. In den kommenden zwei Jahren will das Unternehmen in mindestens 50 Ländern vertreten sein. Der Umsatz soll von aktuell 250 Millionen auf eine Milliarde Euro wachsen.

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Das Sortiment von Dovgan umfasst mehr als 50 Marken und rund 800 Produkte – von Trocken‑, Frische- und Tiefkühlprodukten bis hin zu traditionellen Spezialitäten aus Osteuropa, der Adria-Region und dem Orient. (ag)