Lions-Club Harburg-Hafen veranstaltet Oktoberfest zugunsten sozialer Einrichtungen

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Harburg. Bayerische Gemütlichkeit für den guten Zweck: Der Lions-Club Hamburg-Harburg Hafen lädt zum traditionellen Oktoberfest ein. Am Samstag, 10. Oktober, ab 18 Uhr verwandelt sich der Saal des Restaurants Erhorns in Vahrendorf in ein bayerisches Festzelt.

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Die Veranstaltung vereint Geselligkeit mit sozialem Engagement. Der gesamte Erlös des Abends kommt sozialen Einrichtungen in Harburg zugute, wobei der Schwerpunkt auf Projekten für Kinder liegt.

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„Wir alle freuen uns auf einen geselligen Abend ganz im Zeichen der bayerischen Tradition: Bier, Schnaps, zünftiges Essen und jede Menge gute Stimmung erwarten unsere Gäste”, sagt Uwe Schneider, Präsident des Lions-Clubs. Der Festsaal werde passend zum Anlass liebevoll in ein bayerisches Festzelt verwandelt und sorge für das richtige Oktoberfest-Feeling.

Musik und Partystimmung garantiert

Für die musikalische Unterhaltung sorgt DJ Martin Jens. Mit bekannten Partyhits will er dafür sorgen, dass niemand lange sitzen bleibt. Die Tanzfläche dürfte an diesem Abend gut gefüllt sein.

Ob im Dirndl und in Lederhose oder ganz ohne Tracht — jeder ist beim Lions-Oktoberfest herzlich willkommen. Hauptsache, die Gäste bringen gute Laune mit.

Einlass an der Abendkasse

Eintrittskarten zum Preis von 15 Euro sind an der Abendkasse erhältlich. Die Besucher können sich auf einen unterhaltsamen Abend freuen und gleichzeitig etwas Gutes tun. (cb)