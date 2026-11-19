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Harburg. Bei einer Großkontrolle des Schwerlastverkehrs am Großmoordamm haben Polizei und Bundesamt für Logistik und Mobilität (BALM) sieben von 18 überprüften Lastkraftwagen beanstandet. Mehrere Fahrzeuge wiesen dabei gleich mehrere Verstöße gleichzeitig auf.

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Die Einsatzkräfte kontrollierten am Donnerstag von 8 bis 14 Uhr auf dem ehemaligen TÜV-Gelände. Die Aktion war Teil der europaweiten Kontrollkampagne „Roadpol Trucks & Busses”, die den gewerblichen Güter- und Personenverkehr sicherer machen soll. Dabei prüften die Beteiligten insbesondere die Einhaltung von Sozialvorschriften sowie technischen und gesetzlichen Anforderungen.

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Vier Verstöße betrafen die vorgeschriebenen Lenk- und Ruhezeiten der Fahrer. Fünf weitere Verstöße beziehungsweise Mängel standen im Zusammenhang mit dem Güterkraftverkehrsgesetz. Das BALM ahndete zudem zwei Verstöße in seinem eigenen Zuständigkeitsbereich.

Lastwagen die Weiterfahrt untersagt

Einem Lastwagen untersagten die Einsatzkräfte die Weiterfahrt, weil dessen Kontrollgerät nicht ordnungsgemäß kalibriert war. Der Fahrer durfte das Fahrzeug nur noch bis zur nächsten Werkstatt bewegen.

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An der Kontrolle waren insgesamt 27 Einsatzkräfte beteiligt. Dazu zählten fünf Beamte der Schwerlastgruppe der Verkehrsdirektion Süd, zwei Mitarbeiter des BALM sowie 20 Polizistinnen und Polizisten eines Lehrgangs der Polizeiakademie Hamburg. (tj)