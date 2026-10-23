Loki Schmidt Stiftung: Gelbe Wiesenraute wird Blume des Jahres 2027

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Harburg. Die Loki Schmidt Stiftung hat die Gelbe Wiesenraute (Thalictrum flavum) zur Blume des Jahres 2027 bestimmt. Mit der Wahl verbindet die Stiftung die Forderung, Flüssen wieder mehr natürlichen Raum zu geben, da die Pflanze auf Überschwemmungsflächen angewiesen ist und mittlerweile auf der Vorwarnliste der Roten Liste Deutschlands steht.

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André Palm, Projektleiter „Blume des Jahres“ bei der Stiftung, erklärt die Auswahl: „Die Gelbe Wiesenraute steht stellvertretend für ein gefährdetes Ökosystem, das wir für den Natur- und Klimaschutz dringender denn je bewahren müssen. In den Flussauen lebt auf engstem Raum etwa ein Drittel aller mitteleuropäischen Arten.” Wenn Menschen wollten, dass seltene Pflanzenarten, Federlibellen, Schilfrohrsänger und Biber überleben, und zugleich von natürlichem Wasserfilter und Hochwasserschutz profitieren, müsse Flüssen ihr natürlicher Lauf zurückgegeben werden, so Palm weiter.

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Die Pflanze wächst an Ufern, in feuchten Wiesen sowie in Auen und Niedermooren. Als Spezialistin für nasse Standorte verträgt sie zeitweise Überflutung, gerät aber zunehmend unter Druck, wenn Flüsse begradigt und Auen trockengelegt werden.

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Filigrane Rispen ohne Blütenblätter

Die ausdauernde Wildpflanze aus der Familie der Hahnenfußgewächse erreicht eine Höhe von 50 bis 110 Zentimetern, unter besonders günstigen Bedingungen bis zu 150 Zentimeter. Der Stängel ist kräftig, gefurcht und kahl, die Blätter sitzen abwechselnd und sind zwei- bis dreifach gefiedert. Unter der Erde bildet die Pflanze ein gelbes, kriechendes Wurzelgeflecht mit Ausläufern.

Von Juni bis August bildet die Gelbe Wiesenraute an den Stängelspitzen dichte Rispen aus hunderten Einzelblüten. Die Blütenblätter fallen kurz nach dem Aufblühen ab, das schwefelgelbe Leuchten entsteht allein durch die Staubfäden und Pollenbeutel. Die Bestäubung übernimmt größtenteils der Wind, daneben profitieren Schwebfliegen, Käfer und Wildbienen vom Pollenangebot. Aus den Blüten entwickeln sich leichte, schwimmfähige Früchte, die im Winter über das Hochwasser an neue Ufer gelangen und dort im Frühjahr keimen.

Auen als Schwamm und Filter

Auen nehmen nur einen geringen Flächenanteil ein, beherbergen aber rund ein Drittel aller mitteleuropäischen Pflanzen- und Tierarten. Bei Hochwasser können sich die Wassermassen in der Aue ausbreiten, wodurch Hochwasserspitzen gemindert werden. Zugleich nimmt der Boden Wasser auf, filtert es und trägt zur Grundwasserneubildung bei. In den feuchten Niedermoorböden lagert sich zudem Torf ab, der Kohlenstoff speichert, statt ihn als Treibhausgas freizusetzen. Auenlandschaften dienen außerdem der Landwirtschaft und werden als Erholungs- und Tourismusorte genutzt.

Als Beispiel für gelungenen Schutz nennt die Stiftung die 2011 abgeschlossene Deichrückverlegung an der Elbe bei Lenzen. Dabei wurden 420 Hektar Aue wieder an den Fluss angebunden. Bei späteren Hochwasserereignissen senkte sich der Hochwasserscheitel dadurch um 45 Zentimeter. Da die Maßnahme naturnah umgesetzt wurde, bietet die Fläche heute wieder Lebensraum für gefährdete Arten.

Eigene Flächen und Angebote der Stiftung

Die Loki Schmidt Stiftung besitzt und entwickelt eigene Auengebiete, unter anderem in Brandenburg, Niedersachsen und Hamburg. Dort hat sie Auwald gepflanzt, Entwässerungsgräben verschlossen und eine schonende Bewirtschaftung der Auenwiesen etabliert. Dieses Engagement will sie fortsetzen. Zur Blume des Jahres 2027 bietet die Stiftung einen Fotokalender, eine Broschüre und eine Samenpostkarte mit einer Saatgutmischung an, um die Gelbe Wiesenraute auch im eigenen Garten oder Kübel anzusiedeln. Der Kalender kostet 4 Euro, die Broschüre 4 Euro und die Samenpostkarte 3 Euro, zusätzlich bittet die Stiftung um eine Spende. Bestellungen nimmt die Stiftung unter bestellung@loki-schmidt-stiftung.de oder telefonisch unter der Rufnummer 040–28409980 entgegen.

Die Loki Schmidt Stiftung kauft, gestaltet und pflegt seit mehr als 40 Jahren Naturflächen für bedrohte Pflanzen und Tiere. Mit mehr als 1.500 jährlichen Veranstaltungen leistet sie Bildungsarbeit. Die Aktion „Blume des Jahres“ geht auf eine Initiative von Loki Schmidt aus dem Jahr 1980 zurück. Die Arbeit der Stiftung finanziert sich größtenteils aus Spenden, die unter der IBAN DE37 2005 0550 1280 2292 28 eingehen können. (dh)