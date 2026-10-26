Mehr als 400 Werke, aber zu wenig Platz: Kunstleihe Harburg wächst an ihre Grenzen

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Harburg. Der Fundus der Kunstleihe Harburg umfasst mittlerweile mehr als 400 Werke unterschiedlicher Formate, Techniken und Motive. Der Verein wächst weiter, stößt dabei aber zunehmend an räumliche Grenzen.

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Die Kunstleihe Hamburg e. V. zog bei ihrer jüngsten Jahreshauptversammlung eine positive Bilanz. Sowohl die Zahl der Kunstfreunde als auch der Bestand der Sammlung seien kontinuierlich gewachsen, teilt der Verein mit. Die Nachfrage reiche inzwischen über die Elbe hinaus.

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Zuletzt kamen ungewöhnliche Arbeiten des ehemaligen Harburger Künstlers und Bühnenbildners Carl Ihrke in den Fundus. Darunter befinden sich ein Akt sowie ein farbiger Druck. Beides gilt als Besonderheit, da Ihrke vor allem für seine Schwarz-Weiß-Werke bekannt ist.

Enge Räume bremsen das Angebot

Am aktuellen Standort in Hamburg-Heimfeld fehlt dem Verein der Platz für Workshops und Kurse. Auch Künstlergespräche im Format der früheren „Kunstsalons” mit der Harburger Künstlerin Petra Hagedorn sowie thematische Sonderausstellungen lassen sich in den vorhandenen Räumen nicht umsetzen.

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Der Verein hat deshalb in den vergangenen Monaten nach größeren Räumlichkeiten gesucht, etwa für Zwischennutzungen im ehemaligen Karstadt-Gebäude in Harburg, im ehemaligen Miskatonic-Theater oder in leerstehenden Ladengeschäften. Bislang blieb diese Suche ohne Ergebnis.

Verein will am Standort festhalten

Bei den Vorstandswahlen wurden Heiko Langanke als 1. Vorsitzender, Sabine Schnell als 2. Vorsitzende und Peter Leibrock als Schatzmeister im Amt bestätigt. Der Vorstand will trotz der bisher erfolglosen Suche an Harburg als Standort festhalten und sich weiter um passende Räume bemühen, um das Angebot für den Stadtteil zu sichern.

Die Kunstleihe funktioniert nach dem Prinzip einer Bibliothek: Kunstwerke können für den eigenen Wohn- oder Arbeitsraum ausgeliehen werden. Der Verein sieht darin einen Beitrag zur kulturellen Teilhabe im Hamburger Süden. (cb)