Miet-Hammer in Harburg: 1.020 Euro für ein WG-Zimmer

Werbung Werbung Werbung Werbung

Harburg. Die Technische Universität hat in Europa einen exzellenten Ruf, dennoch ist Harburg noch weit davon entfernt, eine Studentenstadt zu sein. Schweinske, Köpi und ein paar Hähnchengrills reichen nicht, um das besondere Milieu entstehen zu lassen. Vor allem fehlt es rund um die TU an Vermietern, die sich auf Wohngemeinschaften einlassen. Dieser Mangel hat in Harburg Geschäftsmodelle entstehen lassen, bei denen Wohnungen angemietet werden, um sie anschließend zimmerweise zu überhöhten Quadratmeterpreisen weiterzuvermieten.

Werbung Werbung Werbung

Ein Blick in die einschlägigen Portale zeigt diese Praxis: Wer aktuell ein „WG-Zimmer in Hamburg-Harburg“ sucht, findet zum Beispiel bei ImmoScout24 ein 16 Quadratmeter-Zimmer in der Ruststraße für eine monatliche Miete von 975 Euro oder ein 20 Quadratmeter-Zimmer in der Haakestraße für 1.020 Euro. Angenommen, es handelt sich um eine 4‑Zimmer-Wohnung, dann kommen insgesamt rund 4.000 Euro zusammen, Monat für Monat.

Werbung

Der Trick: Es gibt inzwischen gewerbliche Akteure, die sich „Zwischenvermietungsgesellschaften“ oder „Immobiliengenossenschaften“ nennen und sich privaten Wohnungseigentümern als Hauptmieter anbieten, um dann häufig mit ihnen Gewerbemietverträge abschließen. Werden einzelne Zimmer zu weit überhöhten Preisen weitervermietet, wird die Mietpreisbremse umgangen. Sie gilt in Hamburg flächendeckend und ist in der aktuellen Fassung noch bis 31. Dezember 2029 gültig.

Droht Wohnungseigentümern jetzt Ärger?

Außerdem ist fraglich, ob die betreffende Wohnung überhaupt für eine gewerbliche Nutzung zugelassen ist oder eine Zweckentfremdung vorliegt. Letztlich könnte es sogar Ärger für den eigentlichen Eigentümer der Wohnung geben, denn er stellt seinen Wohnraum für dieses windige Geschäftsmodell zur Verfügung.

+++ Melde dich jetzt für den harburg-aktuell.de WhatsApp-Newsticker an und erhalte die wichtigsten Nachrichten direkt auf dein Handy! – Hier klicken und abonnieren +++

Die Fraktion Die Linke will Licht ins Dunkel bringen und hat jetzt eine Anfrage ans Bezirksamt gestellt. Sie will unter anderem wissen, ob der Verwaltung diese Praxis bekannt ist, ob es Beschwerden von Bürgern gibt und welche Möglichkeiten das Bezirksamt hat, um Verstöße gegen das Hamburgische Wohnraumschutzgesetz vorzugehen. (ag)