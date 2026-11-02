Miet-Hammer in Harburg und das Bezirksamt schaut zu

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Harburg. Winzige WG-Zimmer für eine Monatsmiete von rund 1.000 Euro: Das scheint im Umfeld der Technischen Universität kein Einzelfall zu sein. harburg-aktuell.de berichtete: Miet-Hammer in Harburg: 1.020 Euro für ein WG-Zimmer. Dem Bezirksamt ist das Geschäftsmodell der gewerblichen Zwischenvermietung und das Angebot von hochpreisigen WG-Zimmern seit längerem bekannt, verfügt aber weder über einen systematischen Überblick noch über eine Kontrollstrategie. Das geht aus der Antwort des Bezirksamts auf eine Anfrage der Fraktion Die Linke hervor.

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Zwar seien einzelne Beschwerden bekannt, sie würden aber nicht nach Wohnungen, Zimmern oder Stadtteilen statistisch erfasst. Der Wohnraumschutz handele grundsätzlich nur anlassbezogen, ein systematisches Monitoring des Mietmarktes oder eigenständige Stichproben gebe es nicht. Es gebe auch keine Erkenntnisse darüber, ob die Eigentümer der Wohnungen von den Weitervermietungen wissen oder diese dulden.

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Dabei hätte das Bezirksamt durchaus weitreichende rechtliche Möglichkeiten einzugreifen – von Auskunfts und Betretungsrechten über Nutzungs– und Wiederherstellungsanordnungen bis hin zu Bußgeldern in Höhe von bis zu 500.000 Euro. Allerdings seien von Oktober 2023 bis Juni 2026 keine Verfahren wegen überhöhter Mietpreise eingeleitet worden. Zudem sei seit Juli 2027 dafür die Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen zuständig. (ag)

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