Mit den Wanderfreunden Hamburg den Harburger Stadtpark entdecken

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Harburg. Die Wanderfreunde Hamburg laden am Freitag, 23. Oktober, zu einer Wanderung durch den Harburger Stadtpark ein. Die rund acht Kilometer lange Tour führt durch den oberen Teil des Parks und bietet einen Ausblick auf den Außenmühlenteich.

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Treffpunkt ist um 11 Uhr die Bushaltestelle der Linie 146 an der Außenmühle. Wer mit dem Bus anreisen möchte, kann die Linie 146 um 10.47 Uhr an der Moorstraße nehmen, im Bereich vor der Kreuzung beim Phoenix-Center. Der Bus erreicht die Haltestelle Außenmühle um 10.51 Uhr.

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Geführt wird die Wanderung von Helga Weise. Teilnehmen können auch Gäste, die Teilnahme kostet sechs Euro pro Person. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, eine Einkehr ist nicht vorgesehen.

Was im Park zu sehen ist

Der Stadtpark ist nach Angaben der Veranstalter 100 Jahre alt und wurde durch verschiedene Maßnahmen aufgewertet. Dazu zählt unter anderem eine restaurierte Sonnenuhr, die während der Wanderung zu sehen sein wird.

Wer Fragen zur Wanderung hat, kann sich an Weise wenden, telefonisch unter 040/7908761 oder 0171/9440220. (cb)