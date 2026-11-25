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Harburg. Bettina Tietjen liest am Montag, 14. Dezember, im Audimax 2 der Technischen Universität Hamburg-Harburg (TUHH). Die NDR-Moderatorin und Bestsellerautorin stellt ihr Buch „Tietjen sucht das Weite. Im Camper unterwegs” vor. Der Erlös aus dem Ticketverkauf kommt zwei Projekten des DRK Harburg zugute: dem Hospiz für Hamburgs Süden und dem neu eröffneten Harburg-Huus.

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Der Einlass beginnt um 18 Uhr, die Lesung startet um 18.30 Uhr. Sie ist in zwei Teile zu je 45 Minuten unterteilt. In der Pause können Besucherinnen und Besucher ihre Bücher von Tietjen signieren lassen. Tietjen lebt selbst in Harburg und ist seit elf Jahren Schirmherrin des DRK-Hospizes.

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In der Lesung erzählt Tietjen von ihren Campingreisen, etwa aus Australien, der Bretagne und dem Finsterwald. Es geht um gefräßige Wildschweine, zutrauliche Opossums und ungewöhnliche Begegnungen. Auch das Campen mit Prominenten und Rezeptideen für unterwegs kommen vor.

Wofür der Erlös gebraucht wird

Das Hospiz für Hamburgs Süden begleitet schwerstkranke und sterbende Menschen. Pflegekräfte und Ehrenamtliche kümmern sich dort um eine würdevolle Betreuung, lindern Beschwerden und stehen auch Angehörigen bei.

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Das Harburg-Huus am Martin-Leuschel-Ring ist eine neue Anlaufstelle für obdachlose und notleidende Menschen. Es bietet einen sicheren Schlafplatz, Verpflegung sowie Dusch- und Waschmöglichkeiten. Das DRK berät dort außerdem zu neuen Perspektiven, etwa bei der Suche nach einer Wohnung oder einem Job. Auch Menschen mit Hund sind willkommen.

Hier gibt es Karten

Ein Ticket kostet 10 Euro, das „Möglichmacher”-Ticket für 20 Euro bringt zusätzliches Geld für die beiden Projekte. Karten gibt es bei Harburg-Info in der Hölertwiete 6, bei Kreuz & quer am Schloßmühlendamm 30 bis 32, in den DRK-Stadtteiltreffs Neuwiedenthal und „Mittendrin” sowie am Empfang des DRK-Neubaus in der Rote-Kreuz-Straße 3 bis 5. (tj)