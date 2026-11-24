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Harburg. Vor dem historischen Rathaus ist das Archäologische Museum Hamburg mit einem kostenfreien Mitmachangebot auf dem Weihnachtsmarkt vertreten. Und gleich Gegenüber des Weihnachtsmarktes lädt der Museumsshop zum Geschenkekauf ein. Passend zur neuen Ausstellung „Zeitreise Hamburg” gibt es dort ein Sortiment rund um die Geschichte der Hansestadt.

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Zu den besonderen Stücken zählt ein digital kolorierter Kupferstich der Harburg-Ansicht von Caspar Merian aus dem Jahr 1654, der als Druck im Shop erhältlich ist. Hinzu kommt die Edition „1000 Jahre Neue Burg Hamburg”: Füllfederhalter, Kugelschreiber und Bleistifte aus historischer Mooreiche, die bei Ausgrabungen am Hopfenmarkt gefunden wurde. Jedes Schreibgerät ist handgefertigt.

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Bis Mittwoch, 23. Dezember, kann im Museumsshop auch sonntags eingekauft werden, unabhängig von einem Museumsbesuch. Wer es nicht ins Haus schafft, findet die Geschenkideen auch online unter amh.de. Für eine Pause steht die Helms Lounge im Foyer am Museumsplatz mit Mittagsmenü, Kaffee und Kuchen bereit.

Was Kinder in den Kreativ-Workshops erwartet

Im Dezember bietet das Museum zur Ausstellung „Zeitreise Hamburg” eine Kreativ-Werkstatt an. Kinder ab 8 Jahren erfahren dabei Wissenswertes über die Geschichte Hamburgs und die Besonderheiten der Hamburg-Flagge. Anschließend gestaltet jedes Kind eine eigene Flagge mit einem Wappen. Der Termin ist Sonntag, 20. Dezember, von 14 bis 16 Uhr am Harburger Rathausplatz 5. Die Teilnahme kostet drei Euro, eine Anmeldung ist telefonisch unter 040/42871–2497 nötig.

Für Familien mit Kindern ab 8 Jahren gibt es zudem die „Zeitreise-Sonntags-Tour”. Geschichten über Kaufleute, Koggen, Piraten, Brücken und Ingenieure erzählen von der Entwicklung Hamburgs von der Burg zur Hansestadt. Die Tour findet am Sonntag, 6. Dezember, von 10 bis 11 Uhr am Museumsplatz 2 statt. Sie kostet drei Euro zuzüglich Eintritt, die Anmeldung läuft ebenfalls unter 040/42871–2497.

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Öffnungszeiten über die Feiertage

Am Donnerstag, 24. Dezember, und Freitag, 25. Dezember, bleibt das Museum geschlossen. Ab Samstag, 26. Dezember, öffnet es wieder und bietet damit auch in den Weihnachtsferien eine Anlaufstelle für Familien. Regulär hat das Archäologische Museum Hamburg dienstags bis sonntags von 10 bis 17 Uhr geöffnet. (cb)