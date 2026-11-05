Nachts nur noch Tempo 30? Diese Harburger Straßen sind betroffen

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Harburg. Anwohner an mehreren Harburger Hauptverkehrsstraßen können auf ruhigere Nächte hoffen. Die Bezirksversammlung Harburg hat jetzt einen gemeinsamen Antrag der Fraktionen Die Grünen und Die Linke beschlossen, der nächtlichen Lärmschutz voranbringen soll. Die Behörden sollen nun prüfen, ob an sechs weiteren Straßenabschnitten nachts Tempo 30 eingeführt wird.

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Grundlage ist der Hamburger Lärmaktionsplan. Darin gilt Tempo 30 als wirksamste Einzelmaßnahme gegen Verkehrslärm, der laut Plan krank machen kann. Für die Umsetzung werden an Straßen Lärmwerte für Tag und Nacht erhoben. Vorrang bei der Umsetzung erhalten Abschnitte, an denen besonders viele Menschen wohnen.

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Für Harburg nennt der Lärmaktionsplan insgesamt zehn Straßenabschnitte, die für nächtliches Tempo 30 infrage kommen. Bereits umgesetzt sind die Regelung an der Buxtehuder Straße zwischen Seehafenbrücke und einem Punkt 250 Meter westlich davon, an der Eißendorfer Straße zwischen Knoopstraße und Weusthoffstraße, an der Heimfelder Straße/Alter Postweg zwischen Lohmannsweg und Haakestraße sowie an der Winsener Straße.

Welche Straßen folgen als Nächstes?

Überprüft werden sollen nun: Bremer Straße, zwischen Hohe Straße und Eißendorfer Mühlenweg, die Stader Straße/Buxtehuder Straße, zwischen Eißendorfer Pferdeweg und dem Bostelbeker Hauptdeich, sowie die Harburger Schloßstraße zwischen Kanalplatz und Karnapp.

Außerdem: Die Stader Straße, zwischen der Zufahrt zur Helios-Klinik und der Anschlussstelle Harburg-Heimfeld, die Wilstorfer Straße zwischen Moorstraße und Hohe Straße sowie die Strecke Zur Seehafenbrücke zwischen Schwarzenbergstraße und Seehafenbrücke sowie der Abschnitt der Bremer Straße zwischen Hohe Straße und Knoopstraße.

Die grünen Abschnitte haben bereits Tempo-30 von 22–6 Uhr. Die roten Abschnitte werden nun von den Behörden geprüft. Grafik: OpenStreetMap/Ariane Evertz

Was die Grünen zu dem Beschluss sagen

Michael Sander, Co-Fraktionsvorsitzender der Fraktion Die Grünen Harburg, begrüßt den Beschluss. „Wir finden, Straßenverkehr darf nicht krank machen. Nachts für ein paar hundert Meter langsamer und damit viel leiser zu fahren, ist nun wirklich zumutbar und vermindert Stress und Krankheiten”, sagt Sander.

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Mit dem Beschluss der Bezirksversammlung sollen die zuständigen Behörden die sechs noch ausstehenden Abschnitte nun zeitnah prüfen. (tj)