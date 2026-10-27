„Nein zum Geld“: Neue Komödie feiert Premiere im Kultur Palast Harburg

Werbung Werbung Werbung

Harburg. Die kleine bühne harburg bringt am Freitag, 6. November, die Komödie „Nein zum Geld“ auf die Bühne. Es ist die erste neue Produktion des Ensembles nach der Wiedereröffnung seiner Spielstätte, dem Kultur Palast Harburg.

Werbung Werbung Werbung

Das Stück von Flavia Coste dreht sich um Richard, der 162 Millionen Euro im Lotto gewinnt. Statt den Gewinn abzuholen, entscheidet er sich dagegen, da Geld für ihn nicht alles bedeutet.

Werbung

Bei einem gemeinsamen Abendessen eröffnet Richard seiner Frau, seiner exzentrischen Mutter und seinem Chef, der zugleich sein bester Freund ist, seinen Entschluss. Die drei reagieren nicht mit Verständnis, sondern mit Entsetzen und versuchen in der Folge mit allen Mitteln, ihn umzustimmen.

Weitere Termine im November

Nach der Premiere wird die Gesellschaftssatire über Prinzipien, Moral und den Wert des Geldes an drei weiteren Terminen gezeigt: am Samstag, 7. November, sowie am Samstag, 21. November, und am Sonntag, 22. November. Alle Vorstellungen beginnen um 20 Uhr im Kultur Palast Harburg in der Rieckhoffstraße 12.

+++ Melde dich jetzt für den harburg-aktuell.de WhatsApp-Newsticker an und erhalte die wichtigsten Nachrichten direkt auf dein Handy! – Hier klicken und abonnieren +++

Karten kosten im Vorverkauf 11 Euro, an der Abendkasse 14 Euro. Der Vorverkauf läuft über die Homepage des Kulturpalastes. (cb)