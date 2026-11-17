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Harburg. Auf diese Nachricht haben die Nachtschwärmer aus Harburg Stadt und Land lange warten müssen: Die 33. Auflage der Harburger Kult-Party „Heavy Christmas“ findet statt.

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Weil es bisher keine Ankündigung gegeben hatte, war unter den Fans unklar, ob es die 33. Ausgabe der Party überhaupt geben würde. „Tatsächlich gab es viele zu klärende Fragen rund um den diesjährigen Veranstaltungsort. Doch jetzt ist klar: Heavy Christmas 33 steigt“, sagt Mit-Organisator Frank Tomforde.

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Nach vielen Jahren in der Helms Lounge wechseln die Veranstalter nun den Ort. Tomforde zufolge soll der neue Partner den Gästen ein anderes Ambiente bieten. „Wir freuen uns riesig und sind froh darüber, dass es uns gelungen ist, den Speicher am Kaufhauskanal als Partner für unsere Veranstaltung gewinnen zu können“, sagt er. Mit dem neuen Ort hätten die Organisatoren „den idealen wunderschönen Platz zum Feiern für unsere Gäste gefunden”, so Tomforde weiter.

Wo und wann steigt die Party?

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Die Party findet am Samstag, 12. Dezember, in der Blohmstraße 22 im Binnenhafen statt. Die Türen öffnen um 20 Uhr.

Bereits zum 33. Mal laden die fünf Harburger Freunde Arne Peters, Thomas John, Ingo Tietjen, Sven Juulsgaard und Frank Tomforde zur schon legendären „Heavy Christmas Party” ein. Damit ist sie eine der am längsten existierenden Partyreihen in Hamburg.

Wie in den vergangenen Jahren gibt es am Eingang Glühwein. Für die Musik sorgen DJ Michi und Arne Peters mit Beats aus mehreren Jahrzehnten. (cb)