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Harburg. Der Spiel- und Aktivplatz am Stremelkamp in Neugraben-Fischbek ist fertig. Bezirksamtsleiter Christian Carstensen weihte die Fläche am Mittwoch nach umfangreichen Modernisierungsarbeiten ein.

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Der bisherige Bolzplatz wurde zu einem modernen Sportcourt mit neuem Bodenbelag und Markierungen für verschiedene Ballsportarten umgestaltet. Hinzu kommen ein Streetballfeld, eine Boulefläche sowie weitere Fitness- und Bewegungsmöglichkeiten.

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Auch für jüngere Kinder gibt es neue Angebote: Der Rutschenhügel wurde um zusätzliche Aufstiegsmöglichkeiten erweitert, ein neuer Sandspielbereich mit Spielhaus sowie Kletter- und Balancierangebote laden zum Spielen ein. Zusätzliche Sitz- und Picknickplätze sollen die Aufenthaltsqualität verbessern. Bei der Planung wurden außerdem Barrierefreiheit und Lärmschutz berücksichtigt.

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Abriss im Göhlbachtal

Während in Neugraben-Fischbek bereits gefeiert wurde, laufen im Göhlbachtal die Abrissarbeiten. Vom ehemaligen Spielplatz an der Steinickestraße ist binnen weniger Tage nur noch ein Haufen Schrott übrig geblieben. Spielgeräte, Rutsche und Bolzplatz sind bereits verschwunden.

An dieser Stelle entsteht ein neuer Spielplatz mit dem Thema einer urzeitlichen Spiel- und Bewegungswelt. Die Fertigstellung ist für das vierte Quartal 2027 geplant. (cb)