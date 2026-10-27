Neue Weichenstörung trifft Metronom-Pendler zusätzlich zur Vollsperrung

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Harburg. Eine Weichenstörung am Hamburger Hauptbahnhof sorgt seit Dienstag für zusätzliche Probleme auf den ohnehin eingeschränkten Metronom-Linien RE3/RB31 und RE4/RB41. Die Züge fahren derzeit nicht zwischen Harburg und dem Hauptbahnhof, teilt das Eisenbahnunternehmen Metronom mit.

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Betroffen sind die wenigen Züge, die trotz der laufenden Bauarbeiten eigentlich bis zum Hauptbahnhof fahren sollten. Alle Metronom-Züge beginnen und enden deshalb vorerst wieder ausschließlich in Harburg.

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Reisende zwischen Harburg und dem Hauptbahnhof sollen auf die S‑Bahn-Linien S3 und S5 ausweichen, empfiehlt Metronom. Fahrgäste sollten sich vor Fahrtantritt über ihre Verbindung informieren. Die Störung soll voraussichtlich bis Mittwoch, 28. Oktober, mittags andauern.

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Vollsperrung verschärft die Lage

Die aktuelle Störung trifft auf eine ohnehin angespannte Situation auf der Strecke. Seit Montag gilt wegen einer Vollsperrung zwischen dem Hamburger Hauptbahnhof und der Norderelbebrücke eine Einschränkung für dieselben Linien. Die Sperrung dauert bis einschließlich Sonntag, 22. November.

Für diesen Abschnitt richtet Metronom keinen Schienenersatzverkehr mit Bussen ein. Auch hier gilt die Empfehlung, auf die S‑Bahn oder, mit gültigem Fernverkehrsticket, auf den Fernverkehr auszuweichen. (dh)