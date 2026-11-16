Obdachlosenhilfe: DRK eröffnet neues Harburg-Huus mit mehr Platz

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Harburg. Zwölf Betten werden zu 24, 30 Tagesplätze werden zu 60: Das Harburg-Huus des DRK hat am Montag seine neuen, deutlich größeren Räume am Martin-Leuschel-Ring 16 eröffnet. Mehr als 80 geladene Gäste kamen zu der Feier.

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Am alten Standort am Außenmühlenweg mussten täglich drei bis vier Menschen abgewiesen werden, weil die Plätze nicht ausreichten. Mit der Verdopplung der Kapazitäten soll das künftig nicht mehr vorkommen. 19 Mitarbeiter kümmern sich ab sofort um die Gäste.

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Der Umzug war lange ungewiss. Der alte Standort lag mitten im Bereich des Bebauungsplans Wilstorf 43, mehr als zwei Jahre suchten die Betreiber nach einem neuen Ort. Im Oktober 2025 stand schließlich fest: Das Harburg-Huus zieht in die Harburger Innenstadt.

Senatorin würdigt die Arbeit des Hauses

Mehr als 80 geladene Gäste kamen in den Martin-Leuschel-Ring 16. Foto: Bittcher

Zu den Ehrengästen der Eröffnung zählte Hamburgs Sozialsenatorin Melanie Schlotzhauer. „Wir kämpfen seit Jahren gemeinsam darum, dass die Obdachlosen im Süden Hamburg einen Ort haben, an dem sie umfassend Hilfe bekommen”, sagt Schlotzhauer. Solche Häuser seien „ein fester Anker für diese Menschen, um ihre Lebenslage zu verbessern”, so die Senatorin weiter.

Rundgang mit Senatorin: Auch das Lokale Gesundheitszentrum (LGZ) wurde gezeigt. Foto: Bittcher

Auch Harburgs Bezirksamtsleiter Christian Carstensen zeigte sich von den neuen Räumen beeindruckt. „Das DRK Hamburg-Harburg ist vielfältig in den Stadtteilen aktiv. Ich danke dem Harburger DRK, dass die Anzahl der Gäste, die aufgenommen werden können, jetzt verdoppelt wurde”, sagt Carstensen.

Gesundheitszentrum zieht mit ein

Die Leiterin des Harburg-Huus, Julia Matert, blickt nach eigenen Worten optimistisch in die Zukunft. „Der Umzug ist für uns ein wichtiger Schritt in die Zukunft, in der wir unsere Angebote weiter ausbauen und entwickeln möchten”, sagt sie. Dabei könne das Haus auch 2027 auf Sozialbehörde und Stadtentwicklung (RISE) setzen, die als „starke und verlässliche Partner” zur Seite stünden.

Ein Blick in eines der Zimmer. Foto: Bittcher

Viele Angebote des Harburg-Huus finanzieren sich allerdings über Spenden und ehrenamtliches Engagement. Wer die Arbeit unterstützen möchte, findet Ansprechpartner und Spendenmöglichkeiten auf der Seite des DRK Harburg unter www.drk-harburg.hamburg.

Im neuen Gebäude ist zudem das Lokale Gesundheitszentrum (LGZ) Harburg untergebracht. Damit entsteht am Martin-Leuschel-Ring ein zentraler Knotenpunkt für Obdachlosenhilfe, Sozialberatung und medizinische Versorgung. Bei geführten Rundgängen konnten die Gäste der Eröffnung das frisch renovierte Haus besichtigen.

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Carstensen zog am Ende ein persönliches Fazit: „Wir Bezirksamtsleiter sagen ja alle immer gern: ‘Mein Bezirk ist ein ganz Besonderer’, in Harburg stimmt das.” (cb)