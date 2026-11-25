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Harburg. Für Feinschmecker und Olivenöl-Fans gab es am Mittwoch nur ein Ziel: den Harburger Wochenmarkt. Der Grund: Jakob Wenning baute seinen kleinen Verkaufsstand auf dem Sand auf. Im Gepäck hatte er frisch gepresstes Olivenöl der neuen Ernte 2026 aus der Toskana.

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An diesem kalten Tag wunderten sich manche Kunden, dass das Öl in den Flaschen nicht mehr flüssig war. „Das ist ein Qualitätsmerkmal. Gutes Öl muss ausflocken und fast so fest wie Butter werden”, erklärt Wenning.

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Von Dauerkundin Silke Zauner gab es eine leckere Aufmerksamkeit. Foto: Bittcher

Nur zweimal im Jahr reisen die Wennings mit ihrem Öl und weiteren Spezialitäten aus Italien nach Hamburg. Einmal im Sommer und einmal im Winter. Für ihre Stammkunden gilt der Termin auf dem Sand als Pflichttermin.

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Was außer Olivenöl noch im Angebot war

Neben dem hochwertigen Olivenöl der Sorte Olivastra Seggianese vom Monte Amiata hatte Wenning zahlreiche weitere Spezialitäten dabei: Olio al limone, Crema di Olive, Aglio grigliato, Bruschella, Fungo Amiata und Sugo Aglione.

Jakob Wenning baute seinen Stand in Harburg auf. Foto: Bittcher

Wenning war zuvor in Bremen und befindet sich derzeit auf Tournee über die Hamburger Märkte. „Es macht immer wieder Spaß, nach Harburg zu kommen. Viele Kunden haben es auf harburg-aktuell gelesen, dass ich in ihre Stadt komme”, sagt er.

Treue Kundschaft aus der Region

Auch Sören Lassen aus Marmstorf hatte die Ankündigung bei harburg-aktuell gelesen. „Die gute Qualität und das nachhaltige Ernteverfahren finden wir super”, sagt er.

Silke Zauner aus Eißendorf gehört ebenfalls zu den Stammkunden am Stand. „Ich habe einmal das komplette Programm eingekauft. Das sind schon Weihnachtsgeschenke für meine Liebsten”, freut sich Zauner. Zum Dank überreichte sie Jakob Wenning eine süße Leckerei. (cb)