Preis der Sicherheitskonferenz: Sauberkeit und Hilfsbereitschaft in Harburg ausgezeichnet

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Harburg. Mit Greifer, Grillzange und Müllbeutel ist Stefan Funck in Harburg unterwegs. Kippen, Kronkorken und anderen Kleinstmüll sammelt er von Plätzen und Straßen in Harburg Kern auf. Zwischen 80 und 120 Kilogramm kommen so jeden Monat zusammen. Seit rund vier Jahren engagiert sich Funck für die Sauberkeit im Bezirk. Dafür erhielt er jetzt den ersten Preis der Sicherheitskonferenz Harburg.

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Die Auszeichnung wurde im Rahmen des Vielfalt-Fests auf dem Harburger Rathausplatz verliehen. Mit dem Preis werden jährlich Einzelpersonen, Institutionen oder Vereine geehrt, die sich in besonderer Weise für Sicherheit und Sauberkeit im Bezirk engagieren. In diesem Jahr gingen neun Bewerbungen und Vorschläge bei der Sicherheitskonferenz ein.

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Vor dem Harburger Rathaus überreichte Bezirksamtsleiter Christian Carstensen den drei Preisträgern eine Glastrophäe und eine Urkunde. Zudem gab es Preisgelder: Der erste Platz ist mit 1.000 Euro dotiert, der zweite mit 500 Euro und der dritte mit 300 Euro. Funck bringt größere Abfälle in öffentliche Mülleimer. Den Kleinstmüll nimmt er mit nach Hause, sortiert ihn und trennt recyclebare Materialien.

Jeden Samstag warme Mahlzeiten für den Stadtteil

Den zweiten Preis erhielt die Südsuppe. Seit März 2023 sorgt ein engagiertes Team dafür, dass jeden Samstag im Gemeindesaal der St. Johannis Gemeinde in der Bremer Straße von 12 bis 14 Uhr frisch zubereitete vegetarische Gerichte angeboten werden. Rund 25 ehrenamtlich Mitwirkende kümmern sich um Zubereitung und Ausgabe.

Durchschnittlich 85 Gäste kommen jeden Samstag, 130 Portionen werden ausgegeben. Die Südsuppe hat sich als verlässlicher Bestandteil im Stadtteil etabliert. Der dritte Preis ging an Sascha Habekost. Er war 18 Jahre lang Lehrer an der Schule Maretstraße und betreute bis 2015 von schulischer Seite aus das Sanierungsverfahren der Steg.

Anerkennung für alle Engagierten

Seit 2015 begleitet Habekost das Stadteilgremium Phoenix-Viertel, obwohl er im Schuljahr 2023/2024 die Schule Maretstraße verlassen hat. Er ist weiterhin als Lehrer tätig, allerdings an einer anderen Schule. Das Stadteilgremium setzt sich für einen offenen, familienfreundlichen und zukunftsfähigen Stadtteil ein.

Die Siko-Preisträger: Südsuppe (v.l.) mit Jacob Mosior und Sabine Rudolph, Stefan Funck, Sascha Habekost, Christian Carstensen und Moderatorin Demi Akpinar. Foto: Bittcher

Die Sicherheitskonferenz beschloss, dass auch die nicht-platzierten Bewerbungen eine Urkunde erhalten. Zur persönlichen Abholung erschien das Projekt Ebert rappt für Vielfalt. Schüler des Friedrich-Ebert-Gymnasiums hatten zusammen mit Marc Wichmann, bekannt als Sleepy, ein Video für die Rechte von Kindern und Jugendlichen erstellt. Ebenso wurde der KAMI e.V. geehrt, der sich unter anderem mit Stadteileltern und Community-Policing engagiert. (cb)

Der erste Preis ging an Stefan Funck. Foto: Bittcher