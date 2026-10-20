Prozess wegen Blockade der Köhlbrandbrücke beginnt in Harburg

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Harburg. Vor dem Amtsgericht Harburg beginnt am Freitag, 23. Oktober, ein Prozess gegen einen 43 Jahre alten Mann. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten S. versuchte Nötigung sowie tätlichen Angriff auf Vollstreckungsbeamte in Tateinheit mit Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, gefährlicher Körperverletzung und gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr vor. Die Verhandlung findet um 11 Uhr in der Abteilung 620, Saal 303, in der Buxtehuder Straße 9 statt.

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Nach Angaben der Anklage soll S. am 29. März 2023 gegen 10 Uhr als Fahrer eines BMW gemeinsam mit weiteren Beteiligten die zweispurige Köhlbrandbrücke blockiert haben. Er soll dafür in Absprache mit den Insassen eines daneben fahrenden Mercedes Vito seine Geschwindigkeit verringert haben, bis beide Fahrzeuge parallel zueinander anhielten. Dadurch seien beide Fahrspuren kurzzeitig vollständig gesperrt gewesen. In seinem Fahrzeug sollen sich Banner und Klebstoff befunden haben, die für eine Blockade mit festgeklebten Personen vorgesehen gewesen seien. Die Anklage geht davon aus, dass das Einschreiten der Polizei diese Aktion verhinderte.

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Als Polizeibeamte versuchten, die Insassen aus dem BMW zu holen, soll der Angeklagte das Fahrzeug unvermittelt mit quietschenden Reifen und hoher Geschwindigkeit angefahren haben. Zu diesem Zeitpunkt hatten zwei Beamte nach Darstellung der Anklage bereits die Beifahrer- beziehungsweise die Fahrertür ergriffen und konnten sich beim abrupten Anfahren nicht rechtzeitig lösen.

Verletzte Polizeibeamte

Die beiden Beamten wurden dabei vom Auto mitgerissen. Ein Polizeibeamter, identifiziert als H., stürzte und rollte ein Stück über den Boden. Er erlitt nach Angaben der Anklage leichte Verletzungen an Hand und Fuß. Sein Kollege B. verspürte Schmerzen an der Hand. Der Angeklagte soll diese Folgen zumindest billigend in Kauf genommen haben.

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Ein zunächst für den 30. September 2025 angesetzter Verhandlungstermin war zuvor abgesetzt worden. (cb)