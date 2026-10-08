Sammlung Falckenberg: Comicfiguren zeigen ihre dunkle Seite

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Harburg. Die Kunstwelt blickt auf Harburg. Von Sonntag, 11. Oktober werden in der international renommierten Sammlung Falckenberg in den Phoenix-Hallen Werke der New Yorker Künstlerin Joyce Pensato gezeigt. „Eyes for You“ ist die erste große Einzelausstellung, die der Künstlerin seit ihrem Tod im Jahr 2019 gewidmet ist.

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Durch Pensatos subversive Aneignung von vertrauten Comic- und Cartoonfiguren wie Mickey, Donald, Batman oder Felix the Cat offenbaren diese eine dunkle, oft unheimliche und zugleich berührende Seite. Pensato wurde damit zur Ikone der Verbindung von US-amerikanischer Popkultur und abstraktem Expressionismus.

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Die ursprünglich vom Institute of Contemporary Art Miami konzipierte Schau wird zuerst in der Sammlung Falckenberg/Deichtorhallen gezeigt, danach ab Mai 2027 im Frac des Pays de la Loire in Carquefou. Sie wird durch rund 20 Leihgaben aus Miami und um ein größeres Konvulut aus europäischen Sammlungen ergänzt.

Die Ausstellung wird von einem vielfältigen Führungs‑, Workshop- und Veranstaltungsprogramm für alle Altersgruppen begleitet. Dazu gehören unter anderem ein Gespräch in der „ART X“-Reihe mit dem Literaturwissenschaftler Dr. phil. Sven-Eric Wehmeyer zum Thema Horror oder ab Mitte November die Backstage-Performances „The Donald Duck Desaster – A Tribute to Joyce Pensato“ in Kooperation mit dem Schauspielhaus Hamburg.

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Die Ausstellung in den Phoenix-Hallen, Wilstorfer Straße 71, Tor 2 ist jeden Sonntag von 12 bis 17 Uhr sowie im Rahmen von Führungen geöffnet. Eintritt: 11 Euro/ermäßigt 7 Euro, für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren frei. Weitere Informationen zu Führungen und Begleitprogramm unter deichtorhallen.de/kunst-fuer-harburg. (ag)