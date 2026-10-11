Schalterhalle, Weltladen und Harburg-Info: Music-Night bot auch ungewöhnliche Konzert-Locations

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Harburg. Der Süden Hamburgs wurde in der Nacht zu Sonntag zur großen Live-Bühne. Bei der SuedKultur Music-Night konnten Besucher mit einem Ticket ein breit gefächertes musikalisches Programm in 16 unterschiedlichen Locations erleben. Die Veranstaltung fand bereits zum 16. Mal statt.

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Der Music-Mix kam gut an. Viele Besucher pilgerten zwischen den Clubs hin und her, um möglichst viele Künstler zu erleben.

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Auch außergewöhnliche Locations wurden zur Live-Bühne. Die Schalterhalle der Haspa am Sand verwandelte sich in einen gut gefüllten Konzert-Saal. Lena Inter präsentierte Pop und Rock und interpretierte große deutsche und internationale Hits auf ihre eigene Art und Weise. „Ein voller Erfolg: Viele Besucher und großartige Stimmung. Besser geht’s nicht”, sagte Andreas Römer von der Haspa.

Eingetaucht in rotes Licht: Lena Inter präsentierte Pop & Rock in der Schalterhalle der Haspa am Sand. Foto: Bittcher

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Von der Bank bis zum Fair-Trade-Laden

Crossover in der Harburg-Info: Lui Sarawuth Townao. Foto: Bittcher

Die kleinste Live-Location gab es im Harburg Marketing in der Hölertwiete. Bereits wenige Gäste reichten aus, dann war es rappelvoll. Lui Sarawuth Townao und Decarga Latina spielten in unmittelbarer Nähe zum Publikum und sorgten so für eine besondere Atmosphäre.

Wo normalerweise faire Produkte gehandelt werden, sorgte die Hamburger Newcomer-Band 20nach für Indie-Rock-Pop. Dicht gedrängt lauschten viele Besucher rockigen Klängen im Weltladen.

Indie-Rock im Weltladen mit der Band „20nach”. Foto: Bittcher

Geschichten und Musik im Kulturpalast

Gut besucht war auch der Kulturpalast. Das Duo Nervling, bestehend aus Sängerin Moira Serfling und Tom Baetzel (Gitarre und Gesang), begeisterte nicht nur mit seinem Musik-Mix aus unterschiedlichen Genres, sondern lockerte das Programm auch immer wieder mit Geschichten aus ihrem Leben auf. (cb)