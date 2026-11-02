Schlemmen, Gewinnen und Gutes tun: Lions-Tage im Phoenix-Center

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Harburg. Am Samstag, 7. November, und Sonntag, 8. November, finden zum 19. Mal die Lionstage im Phoenix Center statt. Die Harburger Lionsclubs laden an beiden Tagen zu einem verkaufsoffenen Wochenende mit Musik, Mitmachaktionen und kulinarischen Angeboten ein.

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Besucher können sich an einer Tombola und an einem Glücksrad beteiligen. Für das leibliche Wohl sorgen ein Schlemmerstand mit selbstgebackenen Torten sowie eine Waffelbäckerei.

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Auf der großen Bühne treten unter anderem der Shanty Chor „De Tampentrekker” auf, der durch die Fernsehsendung „Ina’s Nacht” bekannt wurde. Außerdem zeigen Nachwuchstalente der Ballettschule Zimmermann sowie die Musical Kids ihr Können. Für Kinder gibt es zudem ein Schminkangebot.

Geschäfte öffnen am Sonntag

Am verkaufsoffenen Sonntag haben die Geschäfte in der Fußgängerzone und im Phoenix Center von 13 bis 18 Uhr geöffnet.

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Die Einnahmen der Lionstage fließen in soziale Projekte der Region. In der Vergangenheit profitierten unter anderem der Hospizverein, die Arche und das Kennedy Haus von den Erlösen, vor allem zugunsten von Kindern und Jugendlichen.

Mehr als 200.000 Euro gesammelt

Bei den bisherigen Lionstagen kamen insgesamt mehr als 200.000 Euro für karitative Zwecke zusammen. Die Lionsclubs bitten Unternehmen und private Spender um Geld- oder Sachspenden zur Unterstützung der Veranstaltung. (cb)