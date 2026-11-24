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Harburg. Eine schwarze Rauchwolke über der Holborn Raffinerie an der Moorburger Straße im Harburger Hafen hat am Dienstagmittag gegen 11.20 Uhr für Aufsehen im Süden Hamburgs gesorgt. Zu sehen war die Wolke bis über die Landesgrenze hinaus. Auslöser waren zwei Stromausfälle im Umspannwerk Neuland.

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Unternehmenssprecherin Sabine Honigmann erklärt auf Nachfrage von harburg-aktuell.de die Hintergründe. „Aufgrund eines Spannungseinbruchs im Hamburger Stromnetz wurden am heutigen Vormittag in der Holborn Raffinerie in Harburg die Sicherheitssysteme ausgelöst”, sagt Honigmann.

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Infolge des Spannungseinbruchs kam es zu einer vorübergehenden erhöhten Fackeltätigkeit. Diese erzeugte die große, weithin sichtbare schwarze Rauchwolke über dem Werksgelände.

Keine Gefahr für Anwohner

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Nach Angaben von Honigmann bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für die Umgebung. Die Stromausfälle hatten zuvor auch Ampelanlagen in Harburg vorübergehend lahmgelegt. harburg-aktuell.de berichtete: Stromausfälle in Harburg: Ampeln vorübergehend ausgefallen (tj)